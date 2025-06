Lucciole e allocchi, oltre 70 persone alla scoperta degli animali notturni della Brughiera

Una serata tra lucciole e allocchi: non ha disatteso le aspettative la tradizionale escursione ornitologica "Meda notturna e i suoi animali": venerdì 20 giugno si è svolta un'uscita nella Brughiera con una guida Lipu.

Non ha tradito le attese l'ormai classica escursione nel Parco Delle Groane e Parco della Brughiera Briantea organizzata da Comitato Parco Regionale Groane - Brughiera , LIPU , Wwf Lombardia e Pro Loco Pro Meda, con il patrocinio di Comune di Meda e Parco delle Groane, dal titolo "Storie di Lucciole e Allocchi".

In tanti alle 21 si sono ritrovati per una camminata tra Pian delle Monache, Zoca di Pirutit e le ultime aree di Brughiera superstite.

"L''attesa dell'uccello succiacapre in Brughiera è stata anche quest'anno vana - afferma il presidente del Wwf Lombardia, Gianni Del Pero - Sulla via del ritorno, lungo il viale di Carpini che porta alla Zoca di Pirutit, ci sono venute a consolare le lucciole, ogni volta sempre più numerose. Ma ci ha aspettato un emozionante finale a sorpresa: un incontro ravvicinato con un allocco che, a nome del numeroso gruppo di rapaci che osservano la scena appollaiati su querce e pini silvestri, si è rivolto agli oltre 70 escursionisti dicendo che quella era casa loro, invitandoci a uscire in fretta! E noi che che ci teniamo alle quiete notturna del Bosco, e per questo la "violamo" una sola volta all'anno, abbiamo obbedito e in lunga fila indiana siamo tornati alle nostre case".