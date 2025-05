Fari accesi sulla fibromialgia con il Cfui, il Comitato Fibromialgici Uniti d'Italia, per celebrare la Giornata Mondiale della Fibromialgia.

Luci accese sulla fibromialgia

Oggi, lunedì 12 maggio Villa Tittoni si illuminerà di viola per sensibilizzare la cittadinanza e sottolineare la necessità di far luce su questa malattia e su tutto quello che ruota intorno a una patologia che genera sconforto e isolamento in coloro che ne soffrono.

La sindrome fibromialgica è una malattia reumatica riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992, anno in cui venne inclusa nella decima revisione dello International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10, codice M79-7), entrata in vigore il 1° gennaio 1993. Le donne hanno una maggiore probabilità di sviluppare una FM rispetto agli uomini, con un rapporto d’incidenza pari a circa 9:1 (F:M). La malattia colpisce approssimativamente 1,5-2 milioni di italiani e la fascia di età più colpita va dai 25 ai 55 anni (Fonte: CFU – Italia).

Il comitato

L’associazione di volontariato Comitato Fibromialgici Uniti – Italia, in forma breve CFU – Italia odv, rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali dei soggetti affetti da Sindrome Fibromialgica, EHS (Elettrosensibilitá), MCS (Sensibilità Chimica Multipla), CFS/ME (Sindrome da Fatica Cronica / Encefalomielite Mialgica).