Luci guaste al centro sportivo, sostituiti i vecchi impianti

Luci guaste al centro sportivo a Desio , sostituiti i vecchi impianti. Il Comune di Desio sta completando un intervento di riqualificazione energetica e funzionale al Centro sportivo comunale di via Serao. Attraverso un’operazione di relamping integrale, sono stati sostituiti i vecchi impianti di illuminazione del campo da calcio centrale e dei campi da tennis con tecnologie Led di ultima generazione. Ma non solo.

Sostituito il vecchio impianto al centro sportivo

L’operazione, che ammonta a poco più di 96mila euro, è divenuta necessaria a causa dell’usura dei corpi illuminanti esistenti (molti dei quali guasti e non più idonei a garantire i parametri minimi per le competizioni ufficiali) e si è articolata in due fasi principali: il campo da calcio centrale, dove è stato previsto lo smontaggio di 56 vecchi fari e installazione di 32 nuovi proiettori Led ad alta potenza (1600 watt), e i campi da tennis, con sostituzione integrale di 24 corpi illuminanti con nuovi moduli Led. Oltre alla fornitura dei fari, sono stati stanziati ulteriori 7.500 euro per il rifacimento dei cablaggi e dei quadri elettrici sulle quattro torri faro, rinvenuti in pessimo stato di manutenzione. I lavori sono tuttora in corso e includono la rimozione di vecchi cavi e l’installazione di nuovi centralini porta fusibili per garantire la massima sicurezza dell’impianto.