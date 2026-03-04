Luci guaste al centro sportivo, sostituiti i vecchi impianti

Luci guaste al centro sportivo a Desio, sostituiti i vecchi impianti. Il Comune di Desio sta completando un intervento di riqualificazione energetica e funzionale al Centro sportivo comunale di via Serao. Attraverso un’operazione di relamping integrale, sono stati sostituiti i vecchi impianti di illuminazione del campo da calcio centrale e dei campi da tennis con tecnologie Led di ultima generazione. Ma non solo.
Sostituito il vecchio impianto al centro sportivo
L’operazione, che ammonta a poco più di 96mila euro, è divenuta necessaria a causa dell’usura dei corpi illuminanti esistenti (molti dei quali guasti e non più idonei a garantire i parametri minimi per le competizioni ufficiali) e si è articolata in due fasi principali: il campo da calcio centrale, dove è stato previsto lo smontaggio di 56 vecchi fari e installazione di 32 nuovi proiettori Led ad alta potenza (1600 watt), e i campi da tennis, con sostituzione integrale di 24 corpi illuminanti con nuovi moduli Led. Oltre alla fornitura dei fari, sono stati stanziati ulteriori 7.500 euro per il rifacimento dei cablaggi e dei quadri elettrici sulle quattro torri faro, rinvenuti in pessimo stato di manutenzione. I lavori sono tuttora in corso e includono la rimozione di vecchi cavi e l’installazione di nuovi centralini porta fusibili per garantire la massima sicurezza dell’impianto.
L’intervento permetterà un risparmio del 55 per cento
L’investimento complessivo – per un totale di oltre 104mila euro – porterà benefici immediati alle casse comunali e all’ambiente. Il passaggio dal sistema alogeno alla tecnologia Led permetterà un risparmio energetico stimato del 55 per cento per il calcio e del 50 per cento per il tennis.
“Garantire impianti sportivi moderni e funzionali è una priorità di questa Amministrazione – dichiara il Sindaco Carlo Moscatelli – Con questo investimento non solo risolviamo una criticità tecnica, ma agiamo con uno sguardo rivolto al futuro e alla sostenibilità. Restituiamo alla città una struttura sicura, efficiente e pronta a ospitare le sfide agonistiche che la nostra comunità sportiva merita”.
Il guasto ha reso impossibili le partite di campionato
“Abbiamo stanziato risorse importanti per un intervento definitivo e non più rinviabile – spiega l’assessora ai Lavori pubblici, Nunzia Smiraglia – La situazione rendeva impossibile la disputa delle partite di campionato. Ci siamo attivati immediatamente per trovare una soluzione risolutiva, non un semplice ‘tampone’. Abbiamo affidato l’incarico, con una procedura a evidenza pubblica, alla società Gewiss per garantire standard qualitativi elevati. Questo intervento non solo rinnova l’ impianto, ma abbatte drasticamente le bollette energetiche”.