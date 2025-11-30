C’è anche un pizzico di Brianza nel nuovo videoclip della canzone di Lucio Corsi, “Notte di Natale”, uscito proprio questa settimana. Protagonista, almeno indirettamente, è il sindaco di Aicurzio, Matteo Baraggia.

Lucio Corsi sceglie la trattoria del sindaco come set del nuovo videoclip

È bene precisare che il primo cittadino del borgo brianzolo non compare nel videoclip, ma è presente la “sua” trattoria: l’Antica Trattoria Ambrosiana, situata in via Paulucci nel quartiere Niguarda di Milano. Si tratta dello storico locale dove è stato girato il video della canzone del noto cantautore, arrivato quest’anno secondo al Festival di Sanremo, e che Lucio Corsi frequenta abitualmente.

«Il video è stato girato proprio giovedì scorso e sono sicuro che sarà un nuovo grande successo per Lucio – spiega Baraggia – Ovviamente mi ha fatto molto piacere che abbia deciso di girare il videoclip proprio in trattoria. Lui frequenta spesso il locale e ci è molto legato».

Baraggia ha rilevato lo stabile che ospita la trattoria all’inizio dell’anno. I locali erano in vendita e, per evitare che qualcuno potesse acquistarli e magari chiudere l’attività, il primo cittadino ha deciso di comprarli lui stesso, lasciandone invariata la gestione.

Il legame con lo storico locale

«Questa trattoria è un posto fantastico – prosegue il sindaco – La mia famiglia vi è molto legata, perché si trova accanto alla nostra attività (Baraggia è infatti proprietario a Milano di un’azienda Grafica e cartotecnica ndr.). Mio padre e i miei zii l’hanno frequentata per quarant’anni e io stesso ci vado sempre a pranzo. Quando ho saputo che i muri erano in vendita, ho deciso di rilevarli, in modo da permettere alla trattoria di proseguire. È un’attività storica di Milano che va avanti dalla fine dell’Ottocento e sarebbe stato davvero un peccato rischiare che qualcuno potesse chiuderla rilevando lo stabile e prendendo decisioni differenti».

Insomma, una storia doppiamente bella: da un lato quella del sindaco che, per amore, ha deciso di salvare un’attività storica; dall’altro quella di Lucio Corsi, che per lo stesso affetto verso questo locale, ha voluto renderlo protagonista del suo ultimo videoclip. Del resto, come recita un vecchio adagio: «A Natale siamo tutti più buoni».