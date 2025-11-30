Lucio Corsi sceglie la trattoria del sindaco come set del nuovo videoclip

Musica

Il cantautore ha registrato il video della canzone "Notte di Natale" nell'Antica Trattoria Ambrosiana del quartiere Niguarda di Milano, di proprietà del sindaco di Aicurzio Matteo Baraggia

30/11/2025

C’è anche un pizzico di Brianza nel nuovo videoclip della canzone di Lucio Corsi, “Notte di Natale”, uscito proprio questa settimana. Protagonista, almeno indirettamente, è il sindaco di Aicurzio, Matteo Baraggia.

È bene precisare che il primo cittadino del borgo brianzolo non compare nel videoclip, ma è presente la “sua” trattoria: l’Antica Trattoria Ambrosiana, situata in via Paulucci nel quartiere Niguarda di Milano. Si tratta dello storico locale dove è stato girato il video della canzone del noto cantautore, arrivato quest’anno secondo al Festival di Sanremo, e che Lucio Corsi frequenta abitualmente.

«Il video è stato girato proprio giovedì scorso e sono sicuro che sarà un nuovo grande successo per Lucio – spiega Baraggia – Ovviamente mi ha fatto molto piacere che abbia deciso di girare il videoclip proprio in trattoria. Lui frequenta spesso il locale e ci è molto legato».

Baraggia ha rilevato lo stabile che ospita la trattoria all’inizio dell’anno. I locali erano in vendita e, per evitare che qualcuno potesse acquistarli e magari chiudere l’attività, il primo cittadino ha deciso di comprarli lui stesso, lasciandone invariata la gestione.

Il legame con lo storico locale

«Questa trattoria è un posto fantastico – prosegue il sindaco – La mia famiglia vi è molto legata, perché si trova accanto alla nostra attività (Baraggia è infatti proprietario a Milano di un’azienda Grafica e cartotecnica ndr.). Mio padre e i miei zii l’hanno frequentata per quarant’anni e io stesso ci vado sempre a pranzo. Quando ho saputo che i muri erano in vendita, ho deciso di rilevarli, in modo da permettere alla trattoria di proseguire. È un’attività storica di Milano che va avanti dalla fine dell’Ottocento e sarebbe stato davvero un peccato rischiare che qualcuno potesse chiuderla rilevando lo stabile e prendendo decisioni differenti».

Insomma, una storia doppiamente bella: da un lato quella del sindaco che, per amore, ha deciso di salvare un’attività storica; dall’altro quella di Lucio Corsi, che per lo stesso affetto verso questo locale, ha voluto renderlo protagonista del suo ultimo videoclip. Del resto, come recita un vecchio adagio: «A Natale siamo tutti più buoni».

