L'ufficio postale di Cornate d'Adda resterà chiuso al pubblico dal 7 marzo per consentire i lavori necessari alla realizzazione del progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. La riapertura dovrebbe avvenire l'11 aprile 2023.

L'ufficio postale di Cornate chiude per oltre un mese

Durante il periodo di chiusura, per il ritiro dei pacchi e della corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto) la clientela - fa sapere l'Amministrazione comunale - potrà rivolgersi all'ufficio di Mezzago, in via Giacomo Matteotti 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle 12:45.

La clientela potrà fruire anche degli uffici postali vicini come quello di Colnago, in via Moia 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle 12:35 e di Trezzo sull'Adda, in via Giuseppe Mazzini 12, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, con ATM fruibile H24.