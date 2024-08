Poste Italiane h comunicato che, per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, l'Ufficio postale di Sulbiate resterà chiuso al pubblico per due mesi.

L'Ufficio postale di Sulbiate chiude per quasi due mesi

Nel dettaglio la chiusura è prevista dal giorno 9 settembre 2024 fino al 2 novembre 2024. Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolge rsi all'ufficio postale limitrofo:

- Bernareggio, sito in via Michelangelo Buonarroti 21, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35; dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto, ...).

La clientela potrà fruire anche dell'Ufficio Postale vicino di Bellusco, sito in piazza fratelli Kennedy 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, con ATM fruibile H24.

