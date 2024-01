L'ultima arrampicata verso il cielo dello storico tesoriere del Cai e grande collezionista di tappi

Storico fondatore e tesoriere del Cai (Club Alpino Italiano) di Villasanta, ragioniere stimato e benvoluto in paese e in parrocchia, braccio destro dell'ex parroco don Ferdinando Mazzoleni, economo del Bar Circolo Unione e tra i collezionisti più importanti, in Italia, per materiale posseduto (faceva parta anche dell'associazione collezionisti villasantesi che ha contribuito a far nascere nel 2010). Più vite in una: se l'esistenza dell'86enne villasantese Paolo Colombo fosse un libro sicuramente questo sarebbe il titolo più azzeccato.

Villasanta piange la scomparsa del professionista, villasantese doc, nato e cresciuto in paese. L'uomo lascia la moglie Maddalena, i figli Andrea e Simona, il genero Marco e i cari nipito Roberta e Nicholas. Le esequie verranno celebrate domani, venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant' Anastasia.

Il Cai, il suo più grande amore

Fin da quando aveva vent'anni Colombo ha iniziato a frequentare il Cai di Villasanta e si è speso per il sodalizio fino a quando le forze fisiche glielo hanno permesso. Grande collaboratore dello storico ex presidente Franco Citterio, Colombo non solo partecipava alle varie gite e arrampicate organizzate dal sodalizio oggi guidato da Enrico Cambiaghi, ma nel corso degli anni, grazie agli studi in Ragioneria, ha assunto la carica di tesoriere e consigliere.