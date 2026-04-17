L’ultima notte dei dipinti del ponte di San Rocco

Un saluto, un addio o forse solo un arrivederci a un’altra occasione.

Cala il sipario sulle pitture dimenticate del ponte

E’ calato idealmente il sipario ieri sera, giovedì 16 aprile, sulle pitture “dimenticate” del ponte di San Rocco, a Vimercate.

Il “Sogno nel tempo” diventato realtà grazie a tre fratelli artisti

Il progetto “Sogno nel tempo”, realizzato materialmente dai fratelli artisti vimercatesi Emilio, Stefano e Giovanni Gianni, avviato nel gennaio scorso, in occasione della Sagra di Sant’Antonio, in collaborazione con la Pro loco (presente alla chiusura la presidente Rossella Moioli) e il patrocinio del Comune (rappresentato dall’assessore Vittoria Gaudio), è terminato.

L’idea di far rivivere i dipinti di meta Ottocento

L’idea ha consentito di riportare in vita, grazie ai tre fratelli, le opere realizzate dall’artista Gaetano Barabini nel 1856 sulla porta d’ingresso al borgo. I dipinti originali, andati quasi completamente persi, costituivano un trittico di grandi dimensioni raffigurante al centro la Madonna del Rosario con il Bambino, un omaggio al miracolo che pose fine alla peste, Santo Stefano, patrono di Vimercate, e un mendicante in preghiera. Ai lati erano presenti San Rocco e San Cristoforo, figure care alla tradizione popolare e alla devozione locale. Le pitture di Gaetano Barabini, collocate sulla facciata della porta orientale del ponte, detta porta Moriano, accoglievano un tempo chi entrava in città, offrendo un’immagine di protezione e fede. Il loro recupero simbolico ha costituito anche un atto di memoria collettiva e di valorizzazione del patrimonio culturale locale. Nel corso di 170 anni, queste pitture si sono progressivamente deteriorate fino a scomparire del tutto.

Grande successo

Grazie all’impegno dei fratelli Gianni, le immagini originali sono state ricostruite con tecnica ad olio su tela (l’opera era stato presentata nel gennaio scorso in occasione della scorsa edizione della Sagra di Sant’Antonio), inserite in un grande modello tridimensionale in scala a da gennaio, fino a giovedì scorso, proiettate ogni sera, al calar del sole, sul ponte. Un progetto che ha riscosso un grande successo. Tante le persone che sono accorse anche ieri sera, giovedì, per l’ultimo atto.

L’ultima sera