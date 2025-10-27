L’ultima tela di Mario Caspani, addio al maestro della “pitto-scultura”

Villasantese doc, si è spento in settimana all'età di 85 anni; il ricordo e il cordoglio dei colleghi artisti

L’ultima tela del maestro. Lutto nel mondo dell’arte per la scomparsa di Mario Caspani, 85 anni, uno dei più noti esponenti della cosiddetta “pitto-scultura”, particolare tecnica che aveva approfondito e studiato nel corso degli ultimi trent’anni. E che lo avevano reso un vero e proprio punto di riferimento nel panorama artistico di Villasanta e non solo.

L’ultima tela di Mario Caspani

Classe 1940, Caspani è nato e cresciuto letteralmente in riva al Lambro. Caporeparto in alcune aziende meccaniche del territorio, aveva trasmesso la propria straordinaria precisione dall’ambito del lavoro a quello delle passione. Perché se da giovane era stato un grande cultore del modellismo, con l’età più matura aveva scoperto l’amore per l’arte. E da autodidatta era diventato ben presto un rappresentante di quei villasantesi “che a ben far poser gli ingegni” per tenere alto il nome del Comune al di fuori dei suoi confini:

“Aveva iniziato a dipingere verso la fine degli anni ‘70, nel periodo in cui a Villasanta stava nascendo un movimento pittorico piuttosto fiorente – ricorda Giovanni Rossi, amico di lunghissima data – Ci si trovava spesso e volentieri al Bar Junior, dove peraltro ci siamo conosciuti, per condividere opinioni e pareri sui lavori. E poi ancora al Circolo dell’Arte, una seconda casa per tutti noi. Mario poi faceva anche parte dell’associazione “Il Mulino” di Cernusco e riusciva ad esporre le sue opere un po’ ovunque in Brianza e non solo”.

Addio al padre della “pitto-scultura”

Una carriera, quella di Caspani, che si era evoluta con il passare degli anni. E dalla pittura, all’interno del suo studio in via don Galli (un piccolo grande regno tra cornici e colori, tra il profumo del legno e della vernice) si era passati alla “pitto-scultura”:

“Una tecnica molto particolare che aveva affinato proprio grazie alle doti maturate in campo professionale – prosegue Rossi – Lavorava con il traforo e i compensati, creava dei blocchi di legno e li componeva per rappresentare delle figure, o a volte delle vere e proprie storie; poi li smontava, li colorava con delle tonalità straordinarie e infine li rimetteva al loro posto”.

Gli ultimi anni

Dei veri e propri “puzzle”, insomma, che chi ha buona memoria ricorderà sicuramente colorare le vie del centro in occasione delle feste del paese, oppure ancora durante le “collettive” che spesso e volentieri venivano organizzate in Villa Camperio:

“Non esponeva mai da solo, ma sempre con noi altri artisti con cui componevamo un unico sodalizio. Eravamo davvero un bel gruppo. E Mario una persona molto speciale che mi lascia tantissimi bei ricordi. E se Villasanta piange oggi un bravissimo artista, io perdo invece prima di tutto un grande amico”.

L’ultima grande mostra risale al 2022. Poi il ritiro a vita privata, tra le mura domestiche “anche se in realtà continuava a dipingere nel suo studio, dove ci incontravamo spesso”.

Oggi i funerali

Oggi, lunedì 27 ottobre alle 15, i funerali nella chiesa parrocchiale di Villasanta: l’ultimo sentito omaggio al maestro Caspani, che con i suoi colori e la sua passione ha dipinto pagine della storia della città. Al cordoglio della famiglia si è unita anche l’associazione degli “Amici dell’Arte”: