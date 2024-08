L'ultimo saluto a Fausto Pinna: Lesmo si stringe intorno a Iva Zanicchi

La piccola Lesmo si stringe intorno alla grande Iva Zanicchi. Grande commozione, venerdì pomeriggio, per l’ultimo saluto a Fausto Pinna, storico compagno della celebre cantante, scomparso a inizio settimana all’età di 75 anni.

Il noto produttore musicale lottava da tempo contro un male incurabile che era tornato recentemente a tormentarlo una seconda volta. Gli era stato diagnosticato nel settembre del 2023 e i medici si erano detti pessimisti sin dal primo momento, dandogli solo pochi mesi di vita. Era stata la stessa Zanicchi a raccontarne il dramma, annunciando anche l'intenzione di chiudere momentaneamente con i concerti proprio per restare vicino al compagno con cui viveva nel residence di Lesmo Green.

I funerali sono stati celebrati da don Stefano Borri, che nell’omelia si è concentrato sulla metafora del mare calmo che contraddistingue la fase matura della vita di un pescatore i cui ultimi anni vengono tuttavia travolti dalla tempesta. Il coadiutore ha portato anche il cordoglio del parroco don Mauro Viganò, rimasto molto vicino alla coppia in questi mesi difficili. Presenti, tra le navate, anche diverse personalità tra cui Mario Giordano e Fausto Leali (di casa a Lesmo e dintorni), così come l’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini.

Iva, vestita di nero in prima fila con la sua solita classe e mestizia, ha voluto ringraziare i presenti al termine della celebrazione, ricordano il legame che la univa con il suo compagno:

"Parlare di Fausto in questo momento non è facile: per quarant’anni ci siamo amati e rispettati - le parole della cantante - Gli ultimi tempi ha sofferto tanto e come diceva don Stefano, se doveva scontare qualche peccato, credo che l’abbia fatto e che il Signore possa accoglierlo ora tra le sue braccia. Gli ultimi giorni sono stati orribili, però Fausto è sempre stato lucido: lui mi mandava i bacini e io gli sono rimasta accanto fino all’ultimo".