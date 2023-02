L'ultimo saluto a Gino, lo storico stradino e custode del Comune

Da qualche anno aveva lasciato la "sua" Usmate Velate, ma il ricordo di una persona tanto semplice quanto onesta e generosa non se n’era mai andato. Si è spento all’età di 78 anni Virgilio Fumagalli, per tutti Gino, lo storico operatore ecologico e custode del Comune.

Gino, lo storico stradino di Usmate Velate

Nato e cresciuto a Velate, si era da poco trasferito insieme alla moglie Maria Teresa a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, dove abita il figlio. Eppure non c’è usmatese che non lo conosca. Impossibile infatti non ricordare l’inossidabile Gino girare per le strade del paese a bordo del suo inseparabile motocarro. Una presenza costante e premurosa, diventata nel tempo anche un vero e proprio punto di riferimento per la comunità locale.

Esempio di onestà

E del resto non poteva essere altrimenti per un uomo che per oltre 40 anni si è preso responsabilmente cura di tutta Usmate Velate, del quale a ragion veduta ha rappresentato un importante pezzo di storia. Lo sanno bene le Amministrazioni comunali che nel tempo si sono succedute, che in Gino hanno trovato un valido collaboratore e vero esempio di onestà. In più di un’occasione Gino era balzato agli onori della cronaca per aver ritrovato e consegnato ai legittimi proprietari innumerevoli oggetti smarriti tra le vie del paese, tra cui anche alcuni portafogli pieni.

I funerali

I funerali di Gino saranno celebrati mercoledì 8 febbraio, nella cittadina veronese in cui ha vissuto negli ultimi tempi in cui purtroppo la sofferenza lo ha segnato nel fisico e nell’animo. Sabato 18 febbraio alle 14.30, invece, si terrà un secondo momento di preghiera nella chiesa di Usmate dove la comunità locale potrà riunirsi per porgere l’ultimo omaggio a un amico che mai sarà dimenticato.

