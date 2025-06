L'ultimo saluto alla storica farmacista

Bernareggio piange la sua storica farmacista.

Se ne è andata la storica farmacista

Un grave lutto ha colpito nel week end scorso la comunità: si è spenta, all’età di 86 anni, Rita Maroni, storica fondatrice e titolare, fino al 2007, della farmacia Santa Maria Nascente di via Prinetti.

Attività oggi portata avanti dalle figlie Elena e Raffaella, mentre l’altro figlio Fabio si occupa di informatica. La donna, ricordiamo, perse il marito Luigi Consonni nel 2008.

Era il 1989 quando Rita Maroni, nata e cresciuta a Seveso da una famiglia di mobilieri, ma residente a Imbersago, decise di abbandonare il suo lavoro di tecnico di laboratorio, in ospedale, per aprire la farmacia in via Prinetti. All’inizio l’attività si trovava al civico 56. Poi, nel 2004 si trasferì al civico 3 proseguendo la sua attività.

Il ricordo dei famigliari

"Mamma era ancora in società con me e mia sorella anche se non era più dietro il bancone dal 2007 quando, a causa di un ictus, dovette diradare la sua presenza in farmacia - ha sottolineato la figlia Elena - Però devo dire che in questi 18 anni non è passato giorno che qualche nostro cliente, in farmacia, non mi chiedesse della salute della mamma, si raccomandasse di salutarla e si ricordasse l’aiuto che aveva dato anche solo con un sorriso".

Rita Maroni era una donna d’altri tempi, amata, stimata e benvoluta da tutta la comunità.

"Mamma era tutta casa, famiglia e lavoro - ha continuato la figlia Elena - Era la classica farmacista di una volta che si interessava alla salute dei suoi clienti, come una mamma. Aveva una propria piramide di valori in cima alla quale c’erano i figli. Lei era così. Accettava i tempi moderni ma lei aveva sempre in mente lo sforzo di una donna che porta vavanti la famiglia. Per lei era la cosa più importante".

Il funerale

Le esequie verranno celebrate oggi, martedì, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Nascente, a Bernareggio.