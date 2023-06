L'ultimo saluto di Vimercate alla farmacista Lalla

Vimercate ha dato l'ultimo saluto alla sua farmacista.

L'addio a Iolanda, per tutti Lalla

Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 giugno, si sono tenuti i funerali di Iolanda Zagnoli, per tutti Lalla, scomparsa a soli 56 anni.

Una vita professionale, la sua, spesa dietro al banco della farmacia di famiglia, la "Quattrocchi" di piazza Santo Stefano, nel pieno centro di Vimercate.

Santuario di Vimercate gremito

Era gremito il Santuario della Beata Vergine del Rosario per le esequie officiate da don Roberto Valeri, sacerdote residente, che ben conosceva Lalla. Presenti anche tantissimi colleghi commercianti, clienti e amici, che si sono stretti attorno al marito e ai quattro figli. Diverse anche le saracinesche abbassate durante i funerali.

Alla guida della storica farmacia di famiglia

Una farmacia storica, quella di piazza Santo Stefano, aperta più di due secoli fa e gestita per 80 anni dalla famiglia Quattrocchi. Dopo la laurea Lalla aveva affiancato Maria Teresa Quattrocchi, insignita della benemerenza civica nel 2008 e scomparsa 5 anni fa, che a sua volta aveva ereditato il negozio dai genitori

Una lettera per farla tornare in farmacia

Apprezzata dai clienti e dai colleghi per la grande umanità, disponibilità e il grande altruismo, Iolanda Zagnoli era stata protagonista tra il alcuni anni fa di una singolare vicenda. Per un periodo aveva lasciato il negozio di piazza Santo Stefano. Una scelta che aveva colpito i tanti amici, clienti e anche i colleghi commercianti. Tanto che qualcuno aveva scritto per farla tornare al suo posto. Lalla era poi tornata con tanto di mazzo di fiori e pasticcini che i clienti le avevano fatto trovare al banco della farmacia.

I ricordi durante le esequie

Parole di affetto durante le esequie sono state pronunciate da don Roberto, che ben conosceva Lalla, e anche da due conoscenti che hanno rimarcato la grande umanità della farmacista e la sua capacità di trasformare, grazie alla sua professionalità e disponibilità, il negozio in un luogo accogliente dove si poteva passare anche solo per un caffè.