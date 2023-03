L'ultimo volo de "L'Airone": la storica cartoleria di Lesmo chiude i battenti

Un pezzo di storia di Lesmo che si chiude per sempre. Abbasserà ufficialmente le saracinesche questa sera, sabato 25 marzo, la cartoleria "L’Airone" di via XXV Aprile.

L'ultimo volo de "L'Airone"

Ultimo giorno dietro al bancone per Concetta Meta, conosciuta da tutti come Tina, che ha salutato per sempre il suo amato negozio e i suoi affezionati clienti dopo ben 35 anni di onorata carriera.

"Non è facile dopo tutto questo tempo – ha raccontato emozionata la diretta interessata – Già nei giorni passati pensare a questo momento mi metteva un’immensa tristezza, però prima o poi sapevo che questo giorno sarebbe arrivato".

Un addio difficile e doloroso non solo per l’attività, che era conosciuta da tutti in paese, ma anche per i clienti con i quali ha costruito legami forti e duraturi nel corso degli anni:

"Ormai i visi e le persone che varcavano la porta erano quasi di famiglia – ha continuato – Diciamo che si è chiuso definitivamente un enorme capitolo della mia vita che mi ha regalato grandi soddisfazioni".

Il "decollo" nel 1988

Una storia iniziata a marzo del 1988 quando la mitica Tina riuscì ad ottenere la licenza per la cartoleria e da quell’istante non ha mai abbandonato la voglia di lavorare e la grinta, che anzi l’hanno accompagnata per più di tre decenni al servizio della comunità.

"Sono tante le amicizie che mi porto nel cuore grazie a questo viaggio – ha raccontato – Tanti i clienti che ho aiutato in qualsiasi esigenza o bisogno avessero. Fototessere, libri, quaderni, cancelleria, idee regalo e chi più ne ha ne metta".

Incredibile anche quanto il giro di clienti abituali abbia aiutato l’esercizio commerciale senza metterlo in difficoltà, come molti altri, durante la crisi pandemica:

"L’Airone è sopravvissuto in modo impeccabile senza vacillare neanche una volta – ha concluso – E per questo mi sento di dover ringraziare vivamente tutti: senza di loro questo percorso probabilmente sarebbe terminato prima del previsto".

Un nuovo inizio

Ora per Meta è arrivato il momento del meritato riposo. O forse non esattamente: diventerà infatti nonna a tempo pieno e potrà finalmente dedicarsi al suo caro nipotino. Per un negozio, però, ce ne sono altri pronti ad aprire. In centro paese, infatti, si assiste a un certo (e rinnovato) fermento in ambito commerciale nelle ultime settimane, con le vetrine di tre storici attività che stanno tornando finalmente a illuminarsi dopo diversi anni di anonimato. In via Morganti ha infatti aperto i battenti una gioielleria (all’interno dell’ex negozio di abbigliamento «New Line»); poco più avanti, dove una volta si trovava il panificio «Perego», un altro estetista è ormai prossimo all’inaugurazione; infine, al posto della Banca Intesa, in via Marconi, troverà posto un’agenzia immobiliare.