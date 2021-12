Luminarie, concerti e pattinaggio su ghiaccio: A Desio è già Natale 

Il programma

Tante le iniziative in programma per tutte le festività. Il Sindaco: “Presentiamo un cartellone ricchissimo”.

La pista su ghiaccio, il Villaggio di Natale in piazza Don Giussani, le luminarie natalizie in centro e nei quartieri, e ancora le proiezioni luminose sulla Basilica dei Santi Siro e Materno, un albero di Natale di otto metri e tanti altri appuntamenti organizzati in collaborazione con la Pro Loco, le Associazioni e altre realtà del territorio.

E' davvero un Natale magico quello che si è aperto in questi giorni a Desio. Con un ricco cartellone di eventi in programma fino al 22 gennaio all'interno di una atmosfera luminosa e accogliente.

“Presentiamo un cartellone ricchissimo. Seppur in tempi brevi, abbiamo cercato di proporre una coreografia natalizia capace di valorizzare lo spirito originario di queste feste, che punterà sull’atmosfera e sui sentimenti veri delle persone. Una festa importante che necessita di grande coesione – spiega il Sindaco Simone Gargiulo. Sono orgoglioso di presentare un articolato programma realizzato grazie alla forte sinergia tra pubblico/privato e grazie all’incessante supporto del tessuto associativo desiano. Questa collaborazione è un primo passo per creare un gruppo che lavori in maniera proficua per il territorio”.

“Al momento stiamo cercando di evitare eventi al chiuso, proprio per un discorso legato all’emergenza sanitaria, in modo da tutelare la salute di tutti”, conclude il Primo Cittadino. “Voglio anche anticipare che stiamo approntando una grafica mirata a sostenere il commercio desiano, invitando i cittadini a comprare direttamente nei negozi”.

Tante iniziative per tutta la famiglia

L’Amministrazione comunale ha voluto proporre un programma che coinvolgesse le famiglie, animasse il commercio e offrisse occasioni per stare insieme nell'atmosfera magica e gioiosa delle feste natalizie. Per questo gli uffici hanno curato in prima persona la predisposizione di un calendario istituzionale di tutte le iniziative, proprio per favorire la socializzazione della cittadinanza e promuovere l’attrattività della Città, anche a beneficio degli esercizi commerciali del territorio, pesantemente colpiti dagli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria. Oltre a coinvolgere le forze associative del territorio, auspicando e favorendo concretamente il loro lavoro in rete.

Attrazioni

Per non rinunciare al calore di questo periodo, ha stabilito di finanziare con risorse comunali la pista di pattinaggio su ghiaccio (dal 27 novembre al 3 gennaio 2022), il Villaggio di Natale (in collaborazione con la Pro Loco Desio e altre Associazioni, dal 4 dicembre al 6 gennaio 2022) in piazza Don Giussani, le luminarie natalizie nel centro storico e nei quartieri (oltre a un’arcata luminosa all’ingresso di ciascun quartiere, indicativamente dal 7 dicembre), alcune proiezioni architetturali per illuminare la Basilica SS. Siro e Materno (dall’8 dicembre) e un Albero di Natale di 8 metri in piazza Conciliazione (dal 6 dicembre).

Le vie illuminate

Corso Italia (da via Conciliazione a via Gabellini), via Garibaldi (da via Conciliazione a via Manzoni), via Lampugnani, via Pio XI, piazza Cavour, via Conciliazione, via Matteotti (da via Trezzi a via Garibaldi), via Gramsci, via Lombardia (fino a via XXV aprile), via Borghetto (da via Garibaldi a via Trezzi), via Grandi (da via Garibaldi a via Pozzo Antico), via Diaz (da viale Italia a via Rimembranze) e i Quartieri.

La Pista di Pattinaggio e le scuole

Sono state coinvolte le scuole di Desio per permettere lo svolgimento dell’attività di educazione fisica ai ragazzi durante le mattine dal 29 novembre al 17 dicembre e dal 10 al 21 gennaio dalle ore 9 alle ore 13, concordando tramite l’ufficio Sport l’organizzazione degli ingressi.

Agevolazioni per le attività

Così come previsto dal “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, tutte le attività di animazione e di spettacolo che risultano inserite nel programma sono esentate dal pagamento del canone unico patrimoniale. Sarà inoltre applicata una tariffa ridotta dell’ 80% agli eventuali espositori e ambulanti che al momento non rientrano nell’elenco ufficiale.

Il calendario completo

Dal 27 novembre 2021 al 23 gennaio 2022

Pista di pattinaggio - Piazza Don Giussani

Tutto il mese di dicembre

Desio Città Aperta

Dono Sospeso presso i negozi della Città aderenti all’iniziativa (link a web news dono sospeso)

3 dicembre 2021

Comitato Salviamo la Cupola

Coro Città di Desio - LabGiovani in “Gaudete”

Chiesa SS. Pietro e Paolo ore 21.00 ingresso €7

4 dicembre 2021

Pro Loco Desio

Inaugurazione Villaggio di Natale

Piazza Don Giussani ore 15.30

Progetto TikiTaka/Servizi Sociali/Codebri

Piazza Conciliazione ore 15/18

5 dicembre 2021

Pro Loco

Attività Varie Villaggio di Natale

Piazza Don Giussani

ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Comitato Salviamo la Cupola

Coro alpino Orobica in Concerto

Chiesa San Giovanni Battista ore 16.30 €7

8 dicembre

ProLoco

Attività varie Villaggio di Natale

Piazza don Giussani

ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Circolo Fotografico Desiano

Mostra fotografica “Il Natale prima della Pandemia”

Sala civica Levi

Comitato Salviamo la Cupola

concerto del Maestro E.Balestreri “meditazione per organo, il Re degli strumenti musicali”

Basilica SS. Siro e Materno

ore 16.30 ingresso libero

11 dicembre 2021

ProLoco

Attività varie Villaggio di Natale

Piazza don Giussani

ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Croce rossa Italiana

Vendita panettoni e cioccocri

Piazza Conciliazione

Comitato Salviamo la Cupola

Coro Santuario del Crocifisso in concerto

Chiesa S. Giovanni Battista ore 21.00 ingresso €7

12 dicembre 2021

Coro Nikolajewka

Spettacolo teatrale “La storia di Piero”

Auditorium scuole Pertini

ProLoco

Attività varie Villaggio di Natale

Piazza don Giussani

ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Croce Rossa Italiana

Vendita panettoni e cioccocri

Piazza Conciliazione

Comitato Salviamo la Cupola

Coro Song a Song in Concerto

Chiesa SS. Pietro e Paolo ore 21.00 ingresso €7

18 dicembre 2021

Corpo Musicale Pio XI città di Desio

Concerto di Natale

Auditorium scuole Pertini ore 21.00

Alpini & Associazioni

Festa delle Associazioni

Piazza Conciliazione dalle ore 14.30 – 18.30

Croce Rossa Italiana

Vendita panettoni e cioccocri

Piazza Conciliazione

19 dicembre 2021

ProLoco

Attività varie Villaggio di Natale

Piazza don Giussani

ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Croce Rossa Italiana

Vendita panettoni e cioccocri

Piazza Conciliazione

Coro città di Desio

Concerto “Natale, la festa inCantata”

Chiesa SS. Pietro e Paolo ore 21.00 ingresso €7

Gruppo Artistico Desiano Mostra d’arte "Natale in Arte" Villa Tittoni (dal 19 dicembre al 6 gennaio)

23 dicembre 2021

ProLoco

Attività varie Villaggio di Natale

Piazza don Giussani

ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

24 dicembre 2021

ProLoco

Attività varie Villaggio di Na

Piazza don Giussani

ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Croce Rossa Italiana

Panettone e vin brulè

Piazza Conciliazione dopo la Messa di Mezzanotte

2 gennaio 2022

Associazione Marciatori Desio

StraDesio

Vie della Città

6 gennaio 2022

ProLoco

Attività varie Villaggio di Natale

Piazza don Giussani

ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Dalle Scuole dell’Infanzia, Le Parole del Natale

Nel tempo che precede il Natale le insegnanti di ciascuna scuola chiederanno ai bambini di scegliere le parole che per loro evocano il Natale. Ciascuna di queste verrà poi rappresentata attraverso un gesto e fissata in un’immagine fotografica. Le parole, 10 per ogni scuola, saranno trascritte su un foglio in formato A3, plastificato con la relativa immagine che la descrive. Le immagini saranno esposte durante il periodo natalizio nella piazzetta Santa Maria, per una piccola “mostra collettiva” .... un abbraccio potente alla nostra città attraverso lo sguardo dei bambini. Le parole dei più piccoli per descrivere un periodo così particolare e denso di emozioni, un'occasione per coinvolgerli attivamente renderli protagonisti ed offrire nel contempo un'opportunità a ciascun adulto di sostare dinnanzi al mondo dell’infanzia.

Eventi in Biblioteca

In Biblioteca "Un Natale Fatto a Mano"

Anche la Biblioteca prepara il Natale Per i piu’ piccoli. A dicembre in programma tre appuntamenti:

* 4 dicembre : "Il mio Babbo Pupazzo". Lettura teatrale con laboratorio, a cura di Franca Villa. Ore 9:30 e replica alle 11 (3-5 anni)

* 11 dicembre : "Bello il Natale". Lettura teatrale con laboratorio, a cura di Franca Villa. Ore 9.30 e replica alle 11 (6-8 anni)

* 18 dicembre : "Giostra di Natale". Spettacolo con laboratorio a cura di Campsirago Residenza. Ore 16 (dai 3 anni)