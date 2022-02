Lunghe code in Statale 36 in direzione Lecco

Attenzione

I rallentamenti sono causati da un mezzo in panne all'altezza di Briosco.

Dalle ore 16 di oggi, venerdì 25 febbraio, si segnalano lunghe code sulla Statale 36 in direzione Lecco.

Secondo le prime informazioni i rallentamenti si sarebbero formati a causa di un camion in panne fermo all'altezza di Briosco. Proprio a causa del mezzo fermo lentamente si sono formati lunghi rallentamenti non solo sulla Valassina ma anche sulle arterie limitrofe. Disagi si registrano ad esempio a Giussano perché gli automobilisti escono in città proprio per evitare le code sulla SS36.

(foto archivio)