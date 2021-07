Davvero una situazione difficile quella che stanno affrontando in questi minuti decine e decine di cittadini che si trovano all'hub vaccinale di Vimercate in attesa della somministrazione del vaccino anti covid.

Lunghe code sotto il sole in attesa di fare il vaccino

Già ieri c'erano state le prime avvisaglie, ma oggi, venerdì 2 luglio, la fila dei vaccinandi è diventata un lungo serpentone e l'attesa al momento, prima di essere chiamati all'interno dell'hub, è di oltre un'ora. Quel che preoccupa maggiormente è purtroppo il caldo e il sole battente di questi giorni che rende l'attesa all'aperto difficile da sopportare.

Le persone, circa 200 all'esterno, dunque provano a trovare riparo come possono. In molte hanno trovato l'ombra sotto il gazebo della Protezione Civile, altre (come si vede dalle foto, in cui si scorge anche qualche anziano) sotto gli alberi del parcheggio, altre ancora sono addossate lungo il muro esterno dell'ex esselunga, unica zona d'ombra. Il clima è abbastanza pesante con cittadini infuriati e pesanti lamentele. Intorno alle 14.30 sul posto si sono portati anche i Carabinieri.

La lunga attesa pare sia dovuta ad un problema di organico, fin'ora mai registrato nell'hub vimercatese.

Al momento i volontari della Protezione Civile stanno facendo il possibile per smaltire in fretta la coda fuori dalla struttura e stanno distribuendo bottiglie di acqua fresca ai cittadini.