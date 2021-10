Lunghi applausi e nuova location per la "Verdi"

sovico

Il corpo musicale si è esibito in chiesa parrocchiale per la festa patronale.

Inizio alla grande, quello del corpo musicale "Giuseppe Verdi”, che sabato sera 23 ottobre, con il concerto per la festa patronale, ha saputo riempire la chiesa parrocchiale di Sovico.

Il concerto della "Verdi"

Il corpo musicale "Giuseppe Verdi" si è esibito nella chiesa parrocchiale, gentilmente concessa dal parroco, don Ivano Spazzini, e dal vicario, don Giuseppe Maggioni, a causa dell’inagibilità del Cinema Nuovo ancora in fase di ristrutturazione. Il pubblico ha apprezzato molto l’esecuzione dei brani in programma, magistralmente diretti dal maestro Laura Rigamonti. L’evento ha rappresentato anche il debutto per sei nuovi ragazzi, che hanno frequentato i corsi della banda. Si tratta di Romina Boni al flauto, Enrico Cernuschi al clarinetto, Valtorta Mirco al sax alto, Pietro Serenthà alla tromba, Engida Bonomi al corno francese e Alessandro Tursi alle percussioni.

Un ricordo per Giuliano Terruzzi

Durante la serata il presidente del corpo musicale, Marco Gatti, ha ricordato anche la persona di Giuliano Terruzzi, recentemente scomparso e che per molti anni ha servito con onestà e rettitudine il paese di Sovico, impegnandosi nel mondo civile e del volontariato, come vice-sindaco, assessore e presidente dell’associazione nazionale Combattenti e Reduci. Alla fine della manifestazione ha preso la parola anche il sindaco, Barbara Magni, la quale ha rinnovato i complimenti alla banda e ha auspicato di riascoltarla presto con il concerto di Natale.

La storia del corpo musicale

Nato nel 1908, il corpo musicale “Giuseppe Verdi” da più di 100 anni è una realtà radicata e molto conosciuta nel territorio. Senza perdere l’obiettivo di far musica divertendosi, la formazione sovicese non ha mai smesso di migliorarsi, riuscendo a coinvolgere nel suo progetto numerosi ragazzi, inserendoli in un organico giovane e preparato. Oltre a prendere parte a numerosi eventi, feste e iniziative locali, negli ultimi anni la "Giuseppe Verdi" ha allargato i propri confini, iniziando a esportare la propria musica anche all’estero.