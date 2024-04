Lunghissime code per il Fuorisalone, a Varedo migliaia di visitatori. A richiamare così tanto pubblico le esposizioni in Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani

Lunghissime code per il Fuorisalone

Non si erano mai visti così tanti visitatori a Varedo. Il Fuorisalone ha introdotto le due ville storiche della città nel circuito degli eventi di maggiore richiamo della kermesse che stanno riscuotendo notevole apprezzamento come testimoniato dalle lunghissime le code davanti a Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani dove sono ospitate fino a domenica le installazioni del progetto Alcova.

Villa Bagatti e Villa Borsani

In Villa Bagatti la fila si snoda nel grande parco, quindi al di fuori del cancello non è così lunga come davanti a Villa Borsani dove le persone in attesa coprono tutto il marciapiede e girano intorno al caseggiato.

Migliaia di visitatori

Dalle prime stime, lunedì, primo giorno del Fuorisalone, a Varedo c'erano ottomila visitatori, martedì invece diecimila. La previsione del resto della settimana è in aumento e potrebbe superare sessantamila presenze. La maggior parte dei visitatori sono stranieri e non sono mancate le personalità di spicco come famosi archistar e designer, lunedì è arrivata anche l'emira del Qatar.

Linfa anche per il commercio

Per il commercio varedese, soprattutto bar e luoghi di ristorazione, questo evento è un'occasione unica e visto che la maggior parte dei visitatori arriva in treno, quelli posizionati lungo il tragitto dalla stazione ferroviaria alle due ville che ospitano il Fuorisalone stanno vedendo tantissimi clienti.