L'Unità di Microbiologia dell'ospedale di Vimercate compie due anni

A poco più di due anni dall’inaugurazione avvenuta nel dicembre 2022, l’Unità Organizzativa di Microbiologia e Virologia Clinica dell’Ospedale

di Vimercate celebra con soddisfazione il percorso di crescita compiuto in questo primo biennio. Investimenti in risorse umane, know-how, tecnologie e formazione hanno garantito al laboratorio diretto dal dottor Pierluigi Congedo di iniziare a costruire un progetto ambizioso, nato dalla consapevolezza di quanto la diagnostica assuma un’importanza sempre maggiore in ambito sanitario per garantire una tempestiva diagnosi microbiologica e il monitoraggio delle principali patologie infettive sul territorio.

Competenza, formazione e progettualità le parole chiave della Microbiologia di ASST Brianza

Con oltre 400mila prestazioni l’anno, la struttura è in grado di rispondere alle richieste degli ambulatori e dei reparti di degenza presenti sull’intera

ASST Brianza, garantendo una presenza attiva 7 giorni su 7 e la pronta disponibilità in orario notturno in caso di urgenze. Questo grazie anche

al processo di reclutamento che soprattutto nell’ultimo anno ha permesso al team di svilupparsi ulteriormente in termini di numerosità e

competenze specifiche, raggiungendo oggi un totale di 6 Dirigenti Microbiologi (i dott.ri Davide Oggioni, Massimo Oggioni, Vito Marano, Valentina Viaggi, Stefania Carta, Claudia Siracusa), 3 specializzandi e 12 tecnici di laboratorio coordinati da Simone Gasparini.

Ma non solo: la Microbiologia di ASST Brianza è anche una fucina di eccellenze e lo dimostra la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, di cui la struttura di Vimercate è sede di formazione e tirocinio ufficiale sia del corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico sia della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia. Proprio con quest’ultima è stato organizzato lo scorso 27 gennaio, presso l’Auditorium Oscar Ros dell’Ospedale di Vimercate, un atteso seminario dal titolo “Linezolid Resistenza: Meccanismi, Epidemiologia e nuove alternative terapeutiche in fase pre clinica” tenuto dal Prof. Rosario Musumeci, Professore Associato di Microbiologia e Microbiologia Clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca. Il talk, aperto a medici ospedalieri e del territorio, farmacisti, microbiologi e tecnici di laboratorio, ha fornito un aggiornamento su vasta scala in merito all’utilizzo della molecola, il cui utilizzo è molto diffuso ma va costantemente attenzionato, e allo sviluppo di nuove molecole alternative.

La sorveglianza sull'utilizzo degli antibiotici

In sinergia con la Scuola di Specializzazione, infatti, il laboratorio di ASST Brianza diretto dal dottor Congedo è impegnato anche in una regolare attività di sorveglianza e sensibilizzazione sul corretto utilizzo degli antibiotici rimarcando, attraverso seminari di formazione rivolti agli operatori sanitari, medici e pediatri, l’importanza di adottare buone pratiche che possano contribuire a ridurre la diffusione di infezioni causate da agenti resistenti. Il fenomeno della resistenza antimicrobica è infatti ormai una minaccia per la salute a livello globale nonostante gli sforzi degli operatori sanitari e si verifica quando batteri, virus, funghi e parassiti cambiano nel tempo e non rispondono più ai farmaci e agli antibiotici, rendendoli inefficaci contro infezioni sempre più difficili o addirittura impossibili da trattare. Anche per questo i test diagnostici effettuati in laboratorio sono fondamentali per rilevare la causa dell’infezione, così che il medico possa prescrivere la terapia più adeguata per tipologia, dosaggio e modalità di somministrazione, aumentando di conseguenza l’efficacia delle cure.

Guardando al futuro, la struttura è orientata al consolidamento delle sinergie per garantire una rilevazione ancora più veloce delle infezioni e

punta a implementare ulteriormente macchinari e strumentazioni.