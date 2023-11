Lutto a Correzzana: si è spento don Giuseppe Maggioni

Si è spento nella giornata di oggi, sabato 25 novembre, all'età di 81 anni don Giuseppe Maggioni, sacerdote in servizio a Correzzana e vicario della Comunità pastorale Santa Maria che comprende anche Lesmo e Camparada.

Si è spento don Giuseppe

A darne notizia è stato direttamente il parroco don Mauro Viganò attraverso i canali istituzionali della parrocchia. Nato a Villasanta, era don Giuseppe aveva maturato la vocazione da giovanissimo ed era entrato in seminario quando aveva appena 11 anni grazie alla spinta di don Eugenio Ceppi, storico sacerdote di Villasanta e padre degli scout della città. Al termine del percorso, era stato ordinato sacerdote nel 1966.

Le esperienze pastorali

I primi sei anni li trascorse ad Arcore, nel collegio Tomaselli, sede del seminario minore come vice rettore. Nel 1972, quando il seminario venne trasferito a Merate, chiese di poter tornare in oratorio e così venne nominato coadiutore nella parrocchia Regina Pacis di Monza. Nel 1984 divenne parroco a Vedano Olona, nel Varesotto, dove si occupò della ristrutturazione della casa parrocchiale. Poi il trasferimento a Lonate Pozzolo, in una realtà parrocchiale più grossa, fino al 2017 quando venne incaricato di seguire la parrocchia di Correzzana come vicario. Da qualche settimana don Giuseppe era ricoverato dopo aver accusato un malore nella sua abitazione accanto alla canonica.

Le esequie

Questa sera, sabato 25 novembre, alle 20.30 verrà celebrato il Santo Rosario nella chiesa di Correzzana; cerimonia che si ripeterà domani, domenica, alle 16. Lunedì 27, sempre a Correzzana, verrà officiata la Santa Messa in suffragio, mentre le esequie saranno celebrate martedì 28 novembre a L0nate Pozzolo, dove don Giuseppe riposerà per sempre nel cimitero cittadino.