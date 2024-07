Addio a un personaggio che ha scritto un capitolo importante della tradizione culinaria di Seregno. Domenica scorsa nella sua abitazione di via Vignoli è mancato Benito Boz, aveva 88 anni. Era stato a lungo il titolare del noto ristorante "Pertegà" in zona Vignoli.

Addio allo storico ristoratore del Pertegà

Benito Boz aveva iniziato a lavorare in cucina nel 1950, a soli 15 anni, come garzone del “Pertegà” di via Vignoli, una locanda molto frequentata sin dagli anni Trenta. Già a quei tempi era rinomata per il bollito misto e per i piatti tipici brianzoli. Era subentrato alla conduzione nel 1963, alla morte del titolare Francesco Borgonovo.

Il riconoscimento del Comune

Il ristoratore era stato premiato con una targa dal Comune all’epoca del sindaco Giacinto Mariani “per aver contribuito a scrivere una delle pagine più belle della nostra tradizione locale attraverso l’amore per la cucina e la sapiente scelta dei migliori sapori della nostra terra, della nostra storia e della nostra cultura”.

Martedì i funerali ai Vignoli

Le esequie domani pomeriggio, martedì 23 luglio, alle 16.30 nel santuario della Madonna dei Vignoli. Lascia la moglie Liliana, i figli Paolo, attuale titolare dell’attività, Alberto, Cristina, i nipoti Thomas e Roberta, i fratelli Franco, Alessandro, la sorella Renata. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola da domani e in versione digitale.