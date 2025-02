Lutto cittadino e una raccolta fondi in memoria di Cristian

La città si ferma per ricordare Cristian Mauri, 48enne vimercatese morto sulla Grignetta insieme all'amico, collega e coetaneo Paolo Bellazzi, di Cavenago.

Lutto cittadino a Vimercate per Cristian: bandiere a mezz'asta

"L’Amministrazione comunale di Vimercate - si legge in una nota diffusa nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio - ha deciso di dichiarare il lutto cittadino per la giornata di sabato 15 febbraio in occasione dello svolgimento delle esequie civili di Cristian Mauri, cittadino vimercatese che ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava sul complesso delle Grigne nelle Prealpi lecchesi. La cerimonia avrà luogo presso il Centro Sportivo dell’ A.C Leon in via degli Atleti. Le bandiere sui luoghi civici comunali saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto. Tutta la cittadinanza è invitata ad adottare comportamenti conformi al comune sentimento della città".

Una raccolta fondi nel nome di "Cri"

Intanto gli amici di Cristian hanno lanciato una raccolta fondi per fare in modo che dalla tragica scomparsa dell'amico germoglino gesti di solidarietà e progetti futuri, come sicuramente lui avrebbe voluto e già aveva fatto in passato in circostanze simili.

"Un segno d'amore e vicinanza"