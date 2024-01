Collegio Ballerini in lutto per il professore Bagarotti

Lutto nel mondo della scuola. Improvvisamente è mancato il professore Pierfranco Bagarotti, classe 1950, a lungo in servizio al Collegio arcivescovile Ballerini di Seregno.

Lutto per il professore del Collegio Ballerini

Cordoglio in città per la scomparsa di Pierfranco Bagarotti, professore di disegno e storia dell'arte al liceo scientifico del Collegio Ballerini dal 1977 al 2019. Il decesso ieri, martedì 16 gennaio. Bagarotti era anche un apprezzato architetto e restauratore. Era stato il progettista di numerosi interventi di restauro nelle chiese della città e in Brianza, nonché di ristrutturazioni nelle scuole parrocchiali e al teatro San Rocco, di proprietà della parrocchia San Giuseppe. In passato aveva collaborato con il prevosto monsignor Luigi Gandini e, in seguito, monsignor Silvano Motta.

Venerdì i funerali in Basilica

I suoi ex alunni del Collegio Ballerini lo ricordano come insegnante attento, preciso e disponibile con gli studenti. Tutti lo ricordano con grande affetto, perché si era sempre speso non soltanto per la didattica ma anche per la crescita umana dei ragazzi. Un uomo di Fede profonda, aveva fatto parte dell'Azione Cattolica, appassionato di arte e musica classica. Domani, giovedì 18 gennaio, alle 21 sarà recitato il Rosario presso la cappella del Collegio (ingresso da Via Verdi, 81). Il funerale verrà celebrato venerdì alle 14.30 in Basilica San Giuseppe. L'architetto lascia la moglie Stefania, professoressa di inglese, la figlia Sara con Luca, la nipotina Giulia e i fratelli Gianni e Antonio con Rosanna.