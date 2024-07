Seregno piange un ex vigile urbano

E' mancato Mario Agostino Gerali, per molti anni vigile urbano a Seregno. Aveva 93 anni. Raggiunta l'età della pensione era tornato nelle terre native della Lunigiana.

Addio all'ex vigile urbano

Nella giornata odierna, mercoledì 3 luglio, all'età di 93 anni è scomparso Mario Agostino Gerali, a lungo vigile urbano in città. Era ricoverato all'ospedale di Pontremoli , in provincia di Massa Carrara, per accertamenti ed è deceduto per complicazioni. La prima divisa in Polizia a Roma, in seguito era subentrato come vigile urbano nella Seregno degli anni Sessanta, nel corpo che all'epoca era in fase di nascita, sino alla meritata pensione raggiunta nel 1990.

