Seregno e Cesano piangono noto imprenditore delle auto

A Seregno e Cesano Maderno lutto per la scomparsa Renato Mariani, classe 1935, noto imprenditore nel settore auto e mobilità in Lombardia. Aveva creato il gruppo Lario Bergauto (ora Gruppo Mobility), che conta tre concessionarie a Milano, Seregno e Cesano Maderno, guidate negli ultimi anni dal figlio Saul.

Era stato assessore a Seregno

Il seregnese era ricordato anche per il suo incarico di assessore negli anni Ottanta, in quota Democrazia Cristiana. Era anche membro della Giunta di Confcommercio Lecco (di cui era stato vicepresidente dal 2006 al 2016) e per tanti anni aveva presieduto il Gruppo Autoveicoli di Confcommercio Lecco. Un imprenditore a tutto tondo, un uomo di classe e dotato anche di una pungente ironia: una figura di grande esperienza e generosità.

L'impegno in Confcommercio a Lecco

"E' una scomparsa che ci addolora profondamente: lascia un vuoto enorme, ci mancherà moltissimo - spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Renato è stato un commerciante che ha fatto la storia della Confcommercio. E' sempre stato molto vicino all'associazione, dimostrando sempre saggezza e generosità. Era un campione di empatia, una persona davvero speciale che faceva sentire la sua presenza, un uomo che faceva la differenza. Sapeva essere "leggero" quando era importante stemperare la tensione, cercava sempre le mediazione, ma era anche capace di portare entusiasmo”.

A Santa Valeria i funerali dell'imprenditore

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti va ricordato il Premio Pegasus, nell’ambito della cerimonia dei Maestri del Commercio organizzata dall'associazione 50&Più Lecco. Durante la cerimonia di premiazione, nel 2013 a Lecco, rivolse con commozione un pensiero ai suoi collaboratori: "Senza di loro nessun imprenditore può conseguire alcun risultato". I funerali di Renato Mariani sono stati celebrati nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio nel Santuario di Santa Valeria. Lascia la moglie Ester, i figli Valeria, Saul con Luisa, Rosy con Giovanni, i nipoti Rebecca, Federico e Pietro.