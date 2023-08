Lutto nella Vis Nova: addio a Gianni Lucchetta, una «colonna» della società

Si è spento a Giussano, all'età di 72 anni, Gianni Lucchetta , imprenditore che è stato presidente e consigliere del Vis Nova, una colonna importante della società calcistica .

Lavoro famiglia e calcio

Lavoro, famiglia e calcio: sono stati questi i punti fermi della vita di Gianni Lucchetta, 72 anni, storico volto della Vis Nova. L’imprenditore, titolare di una ditta in via Turati, si è spento qualche giorno prima di ferragosto e sabato 12 agosto, familiari ed amici hanno voluto tributargli l’ultimo saluto partecipando ai funerali che si sono svolti in basilica.

Presidente e consigliere del Vis Nova

Grande tifoso juventino, appassionato da sempre di calcio, l’impronta che Lucchetta ha lasciato nella storica società giussanese è stata di grande rilievo. Ne è stato presidente e consigliere per parecchi anni. Circa un ventennio.

«Fu lui a ricostituire la società subito dopo il fallimento legato alla Barzaghi - ha ricordato l’attuale presidente della Vis Nova, Emiliano Sironi - l’ha rifondata con il nome Giussano 2000 e ne è stato presidente fino al 2003, poi si è dimesso, ed è subentrato Mario Nespoli, che l’ha fatta diventare Vis Nova, ma Lucchetta è rimasto a lungo nel direttivo con il ruolo di consigliere. Conoscevo Lucchetta da parecchio, ed entrambi eravamo molto amici di Stefano Borgonovo. Fu Gianni a portarlo nella società, lo convinse a puntare sul settore giovanile che tutt’oggi è un nostro fiore all’occhiello. Per lui c’era solo lavoro e sport».

La famiglia

Calcio e lavoro, due grandi passioni condivise anche in famiglia, con i tre figli: Marta, Elvis e Aaron.