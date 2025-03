Lutto per l'ex vigile con la passione per le moto

Un grave lutto ha colpito le Polizie Locali di Meda e Cabiate: giovedì è infatti scomparso l'ex vigile Vincenzo De Marco, storico agente dei due Comuni. Avrebbe compiuto 72 anni mercoledì 2 aprile.

Addio all'ex vigile di Meda e Cabiate

Ha avuto una carriera lunga 33 anni, circa 23 fra i medesi e gli ultimi dieci invece a Cabiate, prima della pensione arrivata nel 2015. Nato in Puglia, a Carlantino, nel Foggiano, De Marco si era trasferito in Brianza a sedici anni per imparare a lavorare il legno come intagliatore e per frequentare l’istituto Ballerini di Seregno, avendo alcuni parenti e amici già da queste parti.

«Aveva fatto anche alcune esposizioni artistiche - racconta la figlia Carmen De Marco - Ha pure realizzato una statua che poi è stata posizionata nella chiesa di Carlantino. Continuava a lavorare il legno per passione e poi dopo la pensione ha ripreso ad andare in bottega».

Nel 1983 l'inizio del lavoro a Meda

Nel 1983 ha preso servizio a Meda.

«Il lavoro per lui era una seconda famiglia: era molto amico dei colleghi e di avventure ne hanno vissute tante fra esondazioni, inseguimenti, ma anche fatti più ordinari, che rientravano nell’attività quotidiana», spiega la moglie Rosa De Santis.

La passione dell'ex vigile per le moto

Oltre al lavoro e al legno un’altra passione era quella per i motori: le moto che spesso guidava quando era di turno, ma anche le macchine, e non mancava mai per i Gran premi.

«Andava sempre a Monza a prestare servizio nel fine settimana della Formula 1 - continua la figlia - Ma in generale quando c’erano manifestazioni con moto o auto voleva sempre partecipare. Quando invece a Meda hanno acquistato l’auto per il trasporto degli organi, chiedeva di poterla guidare».

Nel 2005 l'arrivo a Cabiate

E poi è arrivato il trasferimento a Cabiate:

«Conosceva già molti colleghi e voleva andare in un luogo dove potesse crescere personalmente, ma anche un posto meno frenetico e in cui potesse continuare a usare la moto», riprende la moglie.

I funerali dell'ex vigile oggi pomeriggio in Santa Maria Nascente

Già cagionevole di salute, una polmonite non gli ha lasciato scampo nonostante il pronto ricovero in ospedale:

«Era una persona sempre disponibile e che non voleva pesare sugli altri. Non voleva essere un vigile troppo severo, cercava di divertirsi nel suo lavoro, pur rimanendo sempre professionale e serio quando la situazione era grave. Molti colleghi e amici sono venuti a trovarci e ci ha fatto un grandissimo piacere», ha concluso la moglie Rosa con le figlie Carmen e Maria.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 31 marzo 2025, alle 14.30 in chiesa Santa Maria Nascente a Meda.