Luxuria a Vimercate: "Chi mi contesta fino a ieri sosteneva Putin"

Lo sfogo

L'intervento dell'ex parlamentare in un dibattito sui temi della condizione della donna e della discriminazione di genere.

"Non ho più peli sulle gambe, figuratevi sulla lingua. Perciò non posso stare zitta. A coloro che mi contestano, tra i quali c'è anche chi fino a ieri esaltava Putin, dico che ho titoli, competenza e dignità per parlare alle donne e di donne, perché io l'essere donna me lo sono dovuta conquistare".

L'evento

Parole nette e destinate a rinfocolare le polemiche quelle pronunciate ieri sera, mercoledì 2 marzo, da Vladimir Luxuria. L'ex parlamentare, attivista nel mondo Lgbt+, era ospite a Vimercate dell'incontro che ha aperto la rassegna "Marzo donna", organizzata dall'Amministrazione comunale. Tante le persone intervenute nell'auditorium della biblioteca comunale per ascoltare il dibattito sulla condizione della donna nella nostra società, sulla parità di genere e sulle discriminazioni in base all'orientamento sessuale.

Le contestazioni

L'evento, già nei giorni precedenti, aveva scatenato non poche polemiche. Duro l'attacco del "Popolo della famiglia" che aveva ribadito come Luxuria sia in realtà "un uomo non titolato per parlare della discriminazione delle donne". E ancora, le critiche del centrodestra e in particolare della Lega, attraverso il parlamentare brianzolo Massimiliano Capitanio. Infine, lo striscione anonimo comparso lunedì mattina proprio sulla recinzione della biblioteca con lo slogan "Vladimiro Guadagno l'intruso!".

Lo sfogo di Luxuria

"Voglio rispondere a coloro che mi hanno contestata. Non ho più peli sulle gambe, figuratevi sulla lingua. Perciò non posso stare zitta. Al Popolo della famiglia dico che hanno perso un'occasione per stare zitti. Anche la Lega dovrebbe stare zitta visto che fino a ieri esaltava Putin come un grande uomo. Infine, un pensiero a chi spreca bombolette spray contro di me definendosi patriota. Ai patrioti io rispondo con il matriottismo, la nazione madre che accoglie. Io parlo di questi temi perché ho i titoli, la competenza e la dignità per farlo, perché io l'essere donna me lo sono dovuta conquistare. Sono donna anche se non ho le mestruazioni".

"Ben venga il sesso consenziente"

Durante la serata Luxuria ha anche replicato ad una persona del pubblico che le ha contestato la scelta di un nome che rimanda a un concetto "negativo, che distrugge le famiglie e le persone".

"La scelta del mio nome non ha nulla a che vedere con il sesso - ha replicato - Luxuria etimologicamente vuol dire "esaltazione dei sensi". E in questo senso io mi sento lussureggiante. C'è chi invece ha un rapporto sempre negativo e malato con il sesso. Non è il mio caso, ben venga sempre il sesso consenziente".

I temi trattati

La serata è stata però anche e soprattutto l'occasione per approfondire alcuni temi legati alla discriminazione delle donne e in generale a chi è percepito come "diverso".

Luxuria ha innanzitutto ricordato le tantissime donne vittime di femminicidio in Italia (109 nel 2021, il 9% in più del 2020).

"Anche la guerra di questi giorni - ha sottolineato - ci ricorda che le donne, uccise e stuprate sono le vittime preferite degli uomini".

L'ex parlamentare ha portato la sua esperienza personale, dalle difficoltà in famiglia e nella città d'origine, passando per gli atti di bullismo subiti a scuola, le discriminazioni sul posto di lavoro fino alle battaglie in Parlamento.

Gli altri ospiti

Un confronto-dibattito a cui hanno partecipato anche Oscar Innaurato, maestro alla primaria di Ruginello attivista di "Brianza oltre l'arcobaleno", che ha moderato l'incontro, e Chiara Andreotti, anche lei insegnante, esponente del movimento "Non uno di meno", che ha raccontato anche la sua esperienza personale di moglie e madre vessata dall'ex compagno.

Tante le domande e gli spunti di riflessione da parte del pubblico. Presenti, oltre al sindaco Francesco Cereda e agli assessori Riccardo Corti (che ha fortemente voluto la serata) ed Elena Lah, anche alcuni consiglieri comunali.

