Emendamento

"La Lega presenterà un emendamento alla Legge di Bilancio per destinare 2,5 milioni di euro al prolungamento della M2 da Cologno a Vimercate". A dichiararlo è il deputato Lega in Commissione Trasporti e promotore dell'emendamento alla Legge di Bilancio, Massimiliano Capitanio.

M2 Cologno-Vimercate, Capitanio: "Chiesti 2,5 milioni, serve un'iniezione booster"

"Per passare dalle parole ai fatti serve una piccola ma significativa iniezione booster a questa infrastruttura, strategica per la mobilità e per la sostenibilità della Brianza Est - prosegue Capitanio. La Legge di Bilancio stanzia 50 milioni per il 2022 divisi tra Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino e oltre 1 miliardo per gli anni successivi per l'estensione della rete metropolitana. Anche in vista delle Olimpiadi non è possibile sprecare altro tempo, visto che il Governo aveva già accolto un mio ordine del giorno nel dicembre del 2019 per impegnarsi a sostenere questo progetto. In questa sfida tutte le forze politiche sono impegnate trasversalmente e sono certo non mancherà il loro apporto".