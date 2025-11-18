M2 fino a Vimercate, Dozio: “Presentato un ordine del giorno per rivedere il tracciato tra Carugate e Brugherio”

«Il prolungamento della M2 da Cologno a Vimercate è una priorità assoluta e per questo ho presentato oggi in aula un’ordine del giorno accolto dalla Giunta per rivedere il tracciato della metrotramvia tra Carugate e Brugherio» così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia promotore di questo documento in aula martedì mattina 18 novembre.

L’ordine del giorno di va ad aggiungere alle osservazioni dell’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale votato dall’assise e chiede di valutare l’intervento “Sistema di trasporto pubblico per l’asta Cologno-Vimercate” anche la soluzione alternativa al tracciato nei territori urbanizzati dei Comuni di Brugherio e Carugate.

«La M2 è un’opera strategica per i comuni dell’Est Brianza, perché consente di collegare Milano con il vimercatese e la corrispondente importante area di servizi ed economico-industriale di questa zona tra cui cito l’Ospedale di Vimercate, punto di riferimento essenziale per l’ASST Brianza, il centro Omnicomprensivo con le sue scuole superiori punto di riferimento per gli studenti della zona, il Centro Colleoni, l’Energy Park e il Centro Carosello, collettori di centri commerciali e di molte aziende diversificate per tipologia e grandezza, ed alcune aziende di punta nell’ambito tecnologico come STMicroelectronics o Micron Semiconductor Italia oltre ad una pletora di aziende che occupano un significativo numero di lavoratori che operano in questa zona» ha sottolineato nel suo intervento l’esponente azzurro originario di Vimercate.

«La M2 è un’opera attesa da circa 40 anni nella zona della Brianza Est, da quando il tram che collegava Milano a Vimercate ha cessato il suo servizio, privando la zona di un collegamento pubblico essenziale – ha proseguito Dozio. Il riprendere l’iniziativa sulla M2 è una grande opportunità perché consente di ampliare un disegno dei servizi di collegamento pubblici nella nostra regione. Se mi permettete, il mio ideale o sogno, fate voi, sarebbe quello di far proseguire le M2 fino a Trezzo sull’Adda come era il già esistente Gamba de Legn chiuso negli anni 50 dello scorso secolo».