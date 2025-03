Il Comune di Macherio apre le porte della Corte del Cagnat per un nuovo programma di iniziative culturali.

Corte del Cagnat

Il Comune di Macherio annuncia l’apertura di un avviso pubblico per la concessione temporanea delle sale della biblioteca (Corte del Cagnat), con l’obiettivo di promuovere un ricco calendario di attività culturali rivolte alla cittadinanza. L’iniziativa, prevista per il periodo aprile – settembre 2025, si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Redaelli, per la valorizzazione degli spazi pubblici e la promozione della cultura come strumento di aggregazione sociale. Le sale disponibili – la Sala Civica e la Sala Mostre – potranno ospitare incontri, laboratori tematici, corsi e conferenze, offrendo un’opportunità concreta a enti, associazioni e operatori culturali di contribuire alla vitalità del territorio.

Candidature entro il 24 marzo

“Siamo convinti che la cultura sia un motore fondamentale per la crescita della nostra comunità - dichiara l’Amministrazione comunale – e vogliamo offrire ai cittadini occasioni di incontro e approfondimento, rendendo la Corte del Cagnat un centro pulsante di iniziative di qualità.” Le realtà interessate a proporre progetti possono consultare l’avviso pubblico sul sito del Comune di Macherio e presentare la propria candidatura entro il 24 marzo 2025. L’Amministrazione comunale offrirà il patrocinio e la concessione gratuita degli spazi per le attività ritenute di particolare interesse per la comunità. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Settore Servizi Civici all’indirizzo email istruzione@comune.macherio.mb.it o visitare il sito https://www.comune.macherio.mb.it.