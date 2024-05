La statua della Madonna pellegrina di Fatima a Sant'Ambrogio

Fino a domenica 26 maggio la statua della Madonna pellegrina di Fatima è accolta nella parrocchia Sant'Ambrogio a Seregno. L'arrivo domenica scorsa sul campo sportivo dell'oratorio di viale Edison, accolta dai fedeli, a seguire la processione in chiesa e la Messa solenne con le Prime comunioni.

La statua della Madonna di Fatima

Emozione, preghiera e festa per l’arrivo della statua della Madonna pellegrina di Fatima nella parrocchia Sant'Ambrogio. Proveniente da Milano, è arrivata nel primo pomeriggio di domenica 19 maggio, accolta dal vicario parrocchiale don Fabio Sgaria insieme a numerosi fedeli. Presente anche don Vittorio De Paoli, parroco di San Vittore al Corpo a Milano e assistente spirituale nazionale dell'apostolato mondiale di Fatima, che ha ricordato "il grande dono di accogliere nella propria comunità la Madonna pellegrina, che porta ai fedeli cristiani nel mondo i messaggi di fede, speranza e carità".

"Un'occasione unica di preghiera"

Una presenza nella comunità che "è un privilegio grande e un’occasione unica di preghiera, viste le centinaia di richieste che riceve ogni anni mentre è possibile portarla solo in otto parrocchie - ha aggiunto il sacerdote - In questa settimana in cui è presente a Seregno, accogliete nelle vostre vite questo importante segno di fede e pregate".

"Un segno che ci mostra la strada verso Dio"

Don Fabio Sgaria ha ricordato l’importanza della testimonianza di Maria come guida nel cammino verso Dio: "Maria parla davvero poco nei Vangeli, ma agisce molto. Se sappiamo fare quello che ci indica Maria, saremo sicuri di percorrere la strada giusta che ci porta alla piena comunione con Dio. La presenza della Madonna nella nostra comunità è quindi un importante segno che ci mostra la strada verso Dio", le parole del vicario parrocchiale all'assemblea.