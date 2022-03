Maestre protagoniste del Ballo della Tazza

Il video

Una canzone dedicata a tutti i bambini realizzata dal coreografo Sebastiano Fumagalli di Lesmo.

Ballo della Tazza, una canzone da dedicare a tutti i bambini, ma anche ai bar e alle pasticcerie del territorio alle prese con la delicata fase della ripartenza. Un video in cui sono protagoniste anche le maestre della scuola dell'infanzia "Maria Immacolata" di Tregasio, frazione di Triuggio.

Il Ballo della Tazza

Il nuovo tormentone di Sebax, al secolo Sebastiano Fumagalli, è ormai realtà e in tutta Lesmo impazza... il "Ballo della Tazza". Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la canzone didattica "ABC", il vulcanico coreografo dell’accademia "Arte e Spettacolo" di Lesmo è tornato in pista. E lo ha fatto con i baby ballerini del corso "Danza Gioco" di Lesmo e Correzzana, coinvolti in questo bellissimo progetto pensato apposta per loro. "Si tratta di una dolce melodia per tutti i bambini delle scuole dell’infanzia, elementari e di ballo, ma anche una sorta di dedica a tutti coloro che hanno un bar o una pasticceria - spiega lo stesso Sebax - La prima colazione è infatti il momento più importante della giornata, quindi non c’è niente di meglio che un ballo divertente ed elettrizzante per iniziarla nel migliore dei modi".

Le maestre protagoniste del video

La canzone e il video ufficiale sono stati pubblicati su YouTube in questi giorni e hanno già spopolato tra i giovanissimi. Le riprese si sono tenute in una pasticceria di Casatenovo e hanno visto come protagoniste anche le maestre della scuola dell’infanzia di Tregasio. Ma oltre all’aspetto ludico, il "Ballo della Tazza" strizza l’occhio anche al benessere fisico. "Attraverso il movimento di testa, corpo, busto e arti, i piccoli mettono in moto il cosiddetto risveglio muscolare, un piccolo allenamento utilizzo a dare una bella scossa prima di andare a scuola e cominciare la giornata con il piede giusto - prosegue Fumagalli - E in fondo è un bell’esercizio anche per tutti i genitori, che possono accompagnare la colazione dei propri figli... a passi di danza".