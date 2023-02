Mago Ziopotter ricorda l'incontro con Maurizio Costanzo

Il veranese Aldo Nicolini, alias Ziopotter, in diverse occasioni è stato in tv, con Maurizio Costanzo e ha voluto ricordarlo con parole di affetto e stima.

L'incontro a "Bontà loro"

La notizia della scomparsa del noto giornalista e importante personaggio della tv, avvenuta ieri, venerdì 25 febbraio, ha lasciato grande cordoglio tra molti. Tanta gente comune, ma anche moltissimi addetti ai lavori, gente che ha lavorato con Costanzo nelle sue memorabili trasmissioni. Tra di loro c'è anche il veranese Aldo Nicolini, in arte Ziopotter, un volto conosciuto sugli schermi televisivi. Nicolini era stato ospite a "Bontà loro", programma in onda sulla Rai.

Il ricordo

Momenti importanti di lavoro, ma anche incontri speciali, che lasciano il segno e tanti ricordi. Così è stato quell'incontro con Costanzo, per Nicolini che ha voluto lasciare un messaggio e una foto, sulla sua pagina Facebook, per rendere omaggio al grande personaggio della televisione italiana. "Mi spiace molto... ho bellissimi ricordi... mi chiamasti nel tuo camerino, eri tutto eccitato, volevi sapere tutto su di me e mi facesti grandissimi complimenti... sembrava un sogno, il gigante della tv che mi trattava come se quel gigante fossi io..."