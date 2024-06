Lunedì 17 giugno il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessora al Commercio Donatella Migliorino hanno organizzato un incontro in Sala Giunta a Palazzo Arese Jacini di Cesano Maderno a cui sono invitati baristi e ristoratori per presentare il Protocollo d’intesa sottoscritto ieri in Prefettura e promuovere la realizzazione di azioni congiunte sul tema malamovida.

Malamovida: lunedì vertice in Municipio con i commercianti

Saranno presenti anche il capitano Sebastiano Ciancimino della Tenenza dei Carabinieri e il comandante della Polizia Locale Gabriele Caimi, oltre alle associazioni di categoria, Confcommercio di Seveso e Confesercenti di Monza. Si discuterà della realizzazione, col supporto del Comune, di campagne di comunicazione rivolte ai cittadini, oltre che di temi che interessano il commercio. Focus sulle regole antimovida come l’obbligo di utilizzo di contenitori per le bevande diversi dal vetro e il divieto di consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via, oltre che sul rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e delle norme, anche di buonsenso, riguardanti la diffusione di musica.

Ieri il vertice in Prefettura

La riunione fa seguito al vertice in Prefettura di ieri a cui ha partecipato il sindaco Bocca insieme ai rappresentanti di altri quattro Comuni della Provincia.

“Ringrazio il Prefetto Palmisani - dichiara il sindaco Gianpiero Bocca - per la sua attenzione e ascolto di noi Sindaci: la firma del protocollo è stata anche l’occasione per far presente da parte nostra alcune importanti richieste, come quella di garantire sempre più uomini e mezzi dello Stato nelle nostre città. Il Comune di Cesano Maderno è in linea e attivo rispetto ai contenuti e ai compiti che un’Amministrazione Comunale deve garantire come previsto dal Protocollo d’intesa. Tra questi, la costante collaborazione interistituzionale e con le Forze dell’Ordine, in particolare con la nostra Tenenza dei Carabinieri. Inoltre, la realizzazione e il coordinamento, con gli esercenti e le associazioni di categoria, di una costante attività di comunicazione e informazione per favorire l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di malamovida da parte della cittadinanza”.

Nel mese di febbraio è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana mirato proprio alla tutela della sicurezza, con particolare riferimento alla fruizione degli spazi pubblici, prevedendo anche “aree a tutela maggiorata” rispetto alle quali, in caso di violazione accertata, scatta l’ordine di allontanamento per 48 ore.

"L’implementazione dei servizi di Polizia Locale, estesi nella fascia serale e notturna, e la partecipazione della stessa ad interventi mirati interforze sono obiettivi che il Comune ha fatto propri, grazie ad una serie di provvedimenti come il potenziamento dell’organico, aumentato nell’ultimo anno e mezzo da 14 a 23 operatori complessivi, con conseguente incremento della presenza sul territorio e il passaggio da una pattuglia per turno ad una media di due o tre pattuglie - si legge in una nota del Comune - È stato istituito dall’autunno scorso un servizio di pattugliamento dell’area della stazione ferroviaria e un servizio di prossimità sia a piedi che in auto nel centro cittadino.

Nuovo orario di servizio per la Polizia Locale

Dall’aprile scorso l’orario di servizio della Polizia Locale è stato ampliato grazie alla modifica della turnazione, dalle 7 alle 20 nei giorni feriali e nei festivi infrasettimanali. È stata inoltre programmata un’attività di presidio serale e notturno della città, basata sulla presenza alle manifestazioni cittadine con importanti afflussi di persone, oltre che su servizi mirati per la deterrenza e repressione di comportamenti irregolari in ambito di sicurezza urbana, stradale ed ambientale. Monitorati di continuo i punti critici segnalati dalla cittadinanza o emersi dall’attività di pattugliamento.

Telelaser per evitare incidenti

Per prevenire il rischio incidenti, anche collegati alla malamovida, è stata avviata un’attività di riduzione della velocità sul territorio cittadino attraverso il recente acquisto di un telelaser. "L’attività di controllo verrà estesa ai servizi serali e notturni, con l’obiettivo di limitare gli incidenti stradali" spiegano dal Comune.