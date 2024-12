Attimi di grande paura nella serata di ieri, giovedì 12 dicembre, per un 58enne che ha accusato un grave malore al centro sportivo di Burago di Molgora.

Malore al centro sportivo, paura per un 58enne

L'allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 19.30 quando l'uomo avrebbe iniziato a non sentirsi bene. Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti si sono precipitati in via Dante Alighieri con un'ambulanza ed un'automedica in codice rosso.

Il trasferimento al San Gerardo di Monza

Immediatamente il personale medico si è subito occupato del 58enne, prestando i primi soccorsi e cercando di stabilizzarlo. L'uomo è stato poi caricato sull'ambulanza che a sirene spiegate ed in codice rosso lo ha trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza.

Arrivato al nosocomio monzese, l'uomo è stato preso in carico immediatamente dagli specialisti ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica.