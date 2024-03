Malore fatale dopo la spesa al mercato, l'addio a Franco Fondaci

Grande cordoglio a Verano per la scomparsa di Franco Fondaci. Era andato al mercato con la moglie e subito dopo si è sentito male. Aveva 67 anni ed era molto conosciuto in paese. Coscritto e grande amico dell’astronauta Paolo Nespoli, faceva parte del gruppo storico della classe 1957.

Dopo il giro al mercato si è sentito male

E’ andato al mercato a fare la spesa con la moglie e al rientro a casa è deceduto. Grande cordoglio in paese per la scomparsa improvvisa di Franco Fondaci, 67 anni.

Il veranese, fratello di Giuliano, che per oltre 40 anni è stato dirigente in Comune, era molto conosciuto in comunità: mercoledì è stato colto da un malore fatale, senza che si potesse più fare nulla. In mattinata si era recato al mercato rionale insieme alla moglie Paola, cosa che faceva tutte le settimane, e poco dopo essere rientrato a casa, si è sentito male. La moglie l’ha trovato senza vita sul divano.

L'amicizia con Paolo Nespoli

La notizia della sua scomparsa ha lasciato tanti sgomenti: Fondaci, padre di due figli, Federica e Andrea e nonno di tre nipoti, dopo la pensione si era dedicato alla famiglia e agli amici. Tra questi ultimi, ce ne era uno davvero speciale, l’astronauta Paolo Nespoli.

I due erano coscritti, classe 1957, insieme avevano frequentato le scuole a Verano e si vedevano sempre non appena AstroPaolo tornava a casa a trovare i suoi familiari. Insieme a Nespoli e agli altri compagni di classe avevano festeggiato, nel 2022, i 65 anni con una bella cena, ma anche tanti altri compleanni ed eventi speciali.

Una persona molto socievole e piena di vita, vicina al mondo delle associazioni seppur non coinvolto direttamente, che in tanti venerdì mattina, nella chiesa parrocchiale hanno voluto salutare partecipando ai funerali.