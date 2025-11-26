Malore fatale in strada per un 77enne: oggi i funerali

L'allarme era scattato lunedì pomeriggio: a soccorrerlo per primo, il comandante della Polizia locale: ogni tentativo di rianimarlo, tuttavia, si è rivelato vano

E’ stato un malore, improvviso quanto fatale, a stroncare Sergio Ferrario, 77enne di Usmate Velate, scomparso lo scorso lunedì pomeriggio mentre passeggiava lungo via Roma.

Malore fatale in strada

A dare l’allarme, poco prima delle 15, alcuni passanti che hanno trovato l’uomo privo di sensi a terra. Immediato l’intervento della Polizia locale e dell’ambulanza, accorsa in codice rosso insieme a un’automedica. A prestare i primi soccorsi è stato proprio il comandante dei vigili, Alessandro Bonetto, che appena arrivato sul posto ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco al 77enne cercando di fargli riprendere conoscenza.

Soccorsi inutili

Una volta arrivati i paramedici del 118, sono stati loro a proseguire nelle manovre salvavita. Le condizioni dell’uomo, tuttavia, sono apparse da subito disperate. Trasportato ancora incosciente e con la massima urgenza verso l’ospedale di Vimercate, è spirato qualche minuto dopo il suo arrivo.

Oggi i funerali

Volto noto della comunità e ben voluto da tutti in paese, Sergio Ferrario si è spento così all’età di 77 anni. Oggi, mercoledì 26 novembre alle 14.30, saranno celebrati i funerali nella chiesa Santa Margherita di Usmate.