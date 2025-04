Malore fatale la mattina di Pasqua, commosso addio a Rodolfo Vergani

Grande cordoglio a Verano per l'improvvisa scomparsa di Rodolfo Vergani, 65 anni, dirigente storico alla Brugola OEB Industriale, di Lissone.

Malore nel giorno di Pasqua

Se n’è andato il giorno di Pasqua a causa di un malore improvviso, il veranese Rodolfo Vergani, 65 anni, dirigente storico alla Brugola OEB Industriale, di Lissone. Era molto conosciuto nel suo paese ma anche fuori dal Comune e la sua scomparsa ha molto colpito concittadini, amici ed ex colleghi.

Era molto stimato alla Brugola

Una figura di riferimento molto apprezzata in azienda, tanto che proprio i titolari hanno voluto ricordarlo con un post sulla pagina social della ditta.

«Ci ha lasciati uno degli ex dipendenti più storici della nostra azienda. Rodolfo ha lavorato per oltre 40 anni in Brugola, dimostrando ogni giorno una straordinaria dedizione, un forte senso di appartenenza e un legame autentico con l’azienda. È stato una persona molto cara a tutti noi: la sua simpatia, il suo spirito unico e la sua umanità hanno lasciato un segno profondo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Caro Rodolfo, grazie di tutto. Riposa in pace: ti ricorderemo sempre con affetto e gratitudine», ha ricordato il presidente Jody Brugola a nome anche di tutti i colleghi della Brugola OEB Industriale.

Tante amicizie

Vergani, che viveva in via De Gasperi, era padre di tre figli ed era pieno di amici e interessi; da giovane aveva suonato la batteria in una band. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, anche da lontano: da Foggia, Modena, Londra.