Malore fatale nel parcheggio del supermercato. E’ successo a Carnate nella serata di ieri, martedì 16 dicembre. Vittima una 82enne residente in paese.

Malore fatale nel parcheggio del supermercato

Non ce l’ha fatta Pasqualina Colombo, l’anziana colpita da un malore tanto improvviso quanto fatale in via Barassi, all’interno del parcheggio del supermercato alle porte di Carnate. Inutili i soccorsi, chiamati immediatamente da alcuni testimoni e intervenuti sul posto in codice rosso: la donna è morta praticamente sul posto.

Inutili i soccorsi

I paramedici, arrivati con la massima urgenza a bordo di due automediche, hanno tentato di rianimare l’anziana che versava in condizioni già critiche, ma ogni manovra si è rivelata inutile: per i sanitari non è stato possibile far altro che constatare il decesso, avvenuto intorno alle 19.30.

I funerali

I funerali saranno celebrati sabato 20 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Carnate, con la recita del rosario alle 9.30. La salma seguirà poi per la tumulazione nel cimitero cittadino.