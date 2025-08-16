Paura

Malore improvviso, gravissimo un 66enne

L'allarme è scattato questa mattina poco dopo le 7.30 nel cuore della zona industriale di Usmate Velate

Usmate Velate
Pubblicato:

E' ricoverato in gravi condizioni il 66enne che questa mattina, sabato 16 agosto, si è sentito male in via del Lavoro a Usmate Velate, nella zona industriale di Velate.

Malore improvviso, gravissimo un 66enne

Poche le informazioni a disposizione, ma da quanto appreso sino a questo momento dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sembra che l'uomo sia stato colto da un malore improvviso nei pressi di una ditta. L'allarme è scattato poco dopo le 7.30: immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, con un'ambulanza che si è precipitata in codice rosso in via del Lavoro.

Soccorso in codice rosso

Le condizioni del 66enne sono parse sin da subito molto gravi ai soccorritori del 118. Dopo le prime urgenti cure sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Vimercate, dove attualmente risulta ricoverato per gli accertamenti. Il quadro clinico resta comunque molto delicato.

