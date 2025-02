Malore in strada, 59enne soccorso in gravissime condizioni. E' accaduto questa mattina, lunedì 3 febbraio, a Villasanta. I primi a intervenire sono stati alcuni passanti che hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco prima dell'arrivo dell'ambulanza.

Malore in strada a Villasanta

L'allarme è scattato intorno alle 11 di questa mattina in via Marconi, a due passi dal Municipio. L'uomo, un 59enne residente in città, si è accasciato a terra dopo essere stato colto da un arresto cardiaco. I primi a intervenire, come detto, sono stati alcuni passanti che si sono accorti di quanto accaduto. Sono stati loro a metterlo in posizione di sicurezza e iniziare il massaggio cardiaco nell'attesa dell'ambulanza.

L'intervento dei vigili

Sul posto, allertati dalla centrale operativa del 112, anche gli agenti della Polizia locale che in quel momento, fortunatamente, si trovavano proprio dentro il Municipio. Il comandante Maurizio Carpanelli e un collega si sono fiondati in strada con il defibrillatore del Comune, sostituendo i passanti nelle manovre salvavita. Mentre si procedeva all'accensione del defibrillatore, tuttavia, sono arrivati i paramedici, che hanno proseguito nell'intervento con le proprie attrezzature.

Trasportato in gravissime condizioni

Stabilizzato sul posto e collegato al defibrillatore, l'uomo è stato poi caricato sull'ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Attualmente risulta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva cardiochirurgica: la sua prognosi resta riservata.