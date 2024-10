Maltempo a Carate Brianza, caduta una pianta in via Romagnosi

Il maltempo, che sta imperversando su tutta la Brianza, ha causato la caduta di una grossa pianta a Carate Brianza.

La pianta è caduta in via Romagnosi a Carate Brianza

Dalle prime ore di oggi, giovedì 10 ottobre, i Vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia locale sono al lavoro in via Romagnosi per il cedimento di un albero all'interno di una corte privata. L'alto fuso si è piegato fino ad appoggiarsi alla mura di cinta del cortile che si affaccia su via Romagnosi rendendo impercorribile la strada. Gli agenti della Polizia locale hanno chiuso la strada per permettere l'intervento di taglio della pianta ad opera dei Vigili del fuoco insieme a una squadra di giardinieri allertati dall'amministratore dello stabile all'angolo con via Caprotti, in pieno centro storico, a due passi dall'ingresso della clinica Zucchi.

Osservato speciale anche il fiume Lambro ad Agliate

A causare lo schianto dell'alberatura ha contribuito sicuramente la pioggia battente e incessante caduta durante tutta la giornata di ieri, mercoledì e nel corso della notte. Sul territorio di Carate Brianza non sono state segnalate al momento altre criticità, se non per qualche allagamento e per un'altra pianta caduta in via Milite Ignoti, nel tratto di strada compreso tra via Cavour e

l’intersezione con via Viganò.

Osservato speciale c'è anche il fiume Lambro, che resta però ancora sotto il livello di guardia.