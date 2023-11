Maltempo a Desio, "dopo due settimane nessun intervento nelle scuole"

Maltempo a Desio, il Pd denuncia una situazione di stallo: "A distanza di oltre due settimane dal nubifragio che ha provocato allagamenti nelle scuole e gravi situazioni dovute alle infiltrazioni, tanto da obbligare a chiudere la Tolstoj, a spostare classi come è successo alle Agnesi, la situazione è ancora la stessa, non è stato fatto niente".

Pd: "Ancora nessun intervento nelle scuole per le conseguenze del maltempo"

"La situazione è rimasta invariata - ha affermato la consigliera comunale Marta Sicurello - Ci segnalano dalle scuole Agnesi che il piano interrato è ancora pieno di fango maleodorante. Sembra che nessuno dal Comune si sia fatto vivo con la scuola per parlare di programmazione dei lavori". Intanto quattro classi quinte sono state spostate, tra le Agnesi e le Pirotta. "Anche su questo tema continueremo a tornare alla carica" ha proseguito.

"Grave che il tema scuole non sia una priorità"

"Ed è particolarmente grave che il tema scuole non sia una priorità per questa Amministrazione - ha aggiunto Jenny Arienti - Noi abbiamo sempre investito moltissime risorse perché riteniamo che siano dei luoghi da proteggere, perché è qui che si formano i futuri cittadini. Ci sembra invece che la maggioranza sulle questioni importanti sia completamente assente". Da qui l’invito a tutti i genitori dei bambini desiani "a contattarci o a scriverci se avete delle segnalazioni in merito. Noi cerchiamo di tenere monitorata la situazione, ma più voci si fanno sentire meglio è".

"Uno sportello e un aiuto per segnalare i danni del maltempo"

E sempre in tema di danni provocati dal maltempo, per andare incontro ai cittadini che hanno avuto conseguenze dalla violenta perturbazione di luglio, e aiutarli a richiedere i contributi che Regione ha messo a disposizione, il Pd si è attivato con diverse iniziative, tra cui uno sportello a cui ci si può rivolgere (tramite ad esempio la pagina facebook), aperto al Circolo Briani in via Fratelli Cervi (dove si trova anche la sede del partito). "Basta guardarsi in giro - hanno ricordato Sicurello e Arienti - Ci sono ancora rami, foglie, la situazione non è stata ripristinare come doveva essere". Le domande andranno presentate entro il 4 dicembre.