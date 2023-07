Maltempo: il Comune di Lesmo invita i cittadini a segnalare i danni per chiedere risarcimenti e contributi utili a ripristinare situazioni di disagio a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto sulla Brianza tra il 21 e il 24 luglio scorsi.

Maltempo a Lesmo: il Comune invita i cittadini a segnalare i danni

L'appello dell'Amministrazione comunale è stato diramato in queste ore.

"Regione Lombardia si è attivata per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale maltempo che ha colpito i territori lombardi nei giorni scorsi, affinché la Regione possa riconoscere eventualmente dei contributi straordinari ai cittadini che hanno subito danni. Il Comune di Lesmo ha quindi deciso di raccogliere le informazioni sui danni subiti, raccolta eventualmente utile per le successive richieste di contributi qualora il Governo riconosca lo stato di calamità"

Come presentare le domande

Si invitano quindi i cittadini e i titolari di attività produttive che hanno subito danni agli immobili e/o ad altri beni significativi a trasmettere le proprie segnalazioni entro le 12 del 27 luglio (per gli eventi del 21 luglio) oppure entro le 12 del 31 luglio (per gli eventi del 24 luglio). Gli appositi moduli sono disponibili sul sito del Comune.

Le zone colpite

Le zone maggiormente colpite sono purtroppo le solite note. In particolar modo i danni più importanti sono stati registrati nell'area sud del paese, compresa tra via Monti, via Vico e via Alfieri. Poi ancora Peregallo, in via Rapazzini, via Risorgimento e via alla Cava, ma anche a Gerno, in via Ungaretti e in via Volta. Lungo il Provinciale, invece, la caduta di un albero all'altezza del supermercato ha causato il blocco della circolazione lungo la principale arteria per tutto il pomeriggio. Ulteriori danni, a causa della caduta di alcuni pezzi di grondaia, sono stati segnalati in centro Lesmo, in via Manzoni.