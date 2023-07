Maltempo: a Porto crolla un albero sulla finestra dell'asilo; a Busnago flagellato il "Pianura Inn"

Maltempo in Brianza: a Porto d'Adda, frazione di Cornate, crolla un albero sulla finestra dell'asilo e in piazza del Municipio in centro città; a Busnago, invece, è rimasto flagellato il ristorante "Pianura Inn" sulla Provinciale.

Maltempo: a Porto crolla un albero sulla finestra dell'asilo

Grande paura soprattutto nella frazione di Porto, dove alcuni alberi si sono abbattuti contro la scuola materna "Ai nostri caduti" a causa del fortissimo vento. In particolare un’enorme pianta è finita contro la finestra di una delle aule al cui interno di trovavano una ventina di bambini con le educatrici impegnate per le attività del Centro estivo. I piccoli hanno visto la pianta finire letteralmente contro la struttura, che però fortunatamente ha retto e ha provocato "solo" un grandissimo spavento ai presenti. Nessuno è rimasto ferito. Una volta passata la tormenta, i bambini sono stati consegnati sani e salvi ai loro genitori che nel frattempo erano stati allertati. Disagi non di poco conto, invece, per le insegnanti, le cui auto sono rimaste intrappolate dagli alberi crollati.

Alberi crollati anche in piazza Cornate

Danni anche al Municipio. Anche in questo caso colpa degli alberi che sono crollati sotto i colpi della tempesta. I pini sono finiti in mezzo alla strada causando diversi problemi alla circolazione. A farne le spese è stato anche uno dei tabelloni luminosi installati proprio davanti alla piazzetta del Comune, andato completamente distrutto sotto il peso della pianta. Anche in questo caso, fortunatamente, nessuno si è fatto male. Ma la paura è stata tanta.

Flagellato il ristorante "Pianura Inn" a Busnago

A pagare un conto salatissimo è stato il ristorante "Pianura Inn", sito lungo la Strada Provinciale, che nel pomeriggio ha dovuto fare i conti con la furia degli elementi. In particolare la struttura ha subito il crollo di alcune grosse piante che, a causa del vento, sono state sradicate e si sono abbattute sull’ingresso del ristorante. Come risultato la pensilina è andata distrutta, così come i furgoncini utilizzati per le consegne, di fatto resi inutilizzabili per il servizio serale.

"E’ caduto un pino che aveva 56 anni - l’amarezza del titolare, Cesare Vecchi - Sotto di esso avevamo parcheggiato i furgoni per salvarli dalla grandine. E invece sono andati distrutti. In più un’altra pianta è caduta sulla casa del vicino. Speriamo che qualcuno arrivi presto ad aiutarci a rimuovere gli alberi, perché da soli non riusciamo. Un vero disastro, ci sono danni veramente consistenti. E oltre ad essi, stasera non potremo effettuare consegne e dunque anche il lavoro ne risentirà".