Maltempo, i sindaci dei Comuni colpiti incontrano il presidente della Regione

I sindaci dei Comuni colpiti dalla violenta alluvione del 22 settembre 2025 hanno avuto un incontro informale con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
Maltempo, a Meda l’incontro dei sindaci con Fontana
L’incontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 settembre, nella sala Pertini del Municipio di Meda. E’ stata l’occasione per illustrare i gravi danni subiti dal territorio e per discutere delle attuali criticità relative al sistema di prevenzione. Centrale è stato il tema delle procedure per ottenere il riconoscimento, a livello nazionale, dello stato di calamità naturale.
GUARDA LA GALLERY (3 foto)
Il presidente ha elogiato l’operato dei volontari
“Il presidente, che ringraziamo sentitamente per la preziosa presenza, ha espresso solidarietà verso le popolazioni colpite, assicurando la vicinanza delle istituzioni regionali. Parole di elogio sono state spese, da parte di tutti i presenti, in favore dei tantissimi volontari impegnati senza sosta, da giorni, per aiutare i cittadini e le imprese danneggiate. Esempio di forza ed orgoglio delle nostre comunità”, scrivono in un comunicato congiunto i primi cittadini coinvolti.
I sindaci coinvolti
Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno
Luca Santambrogio, sindaco di Meda
Alessia Borroni, sindaco di Seveso
Laura Ferrari, sindaco di Lentate sul Seveso
Maria Pia Tagliabue, sindaco di Cabiate
Giovanni Sartori, sindaco di Bovisio Masciago
Paolo Vintani, sindaco di Barlassina
Roberto Allevi, sindaco di Carimate