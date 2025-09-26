Maltempo, i sindaci dei Comuni colpiti incontrano il presidente della Regione

Nella sala Pertini del Comune gli otto primi cittadini si sono confrontati con Attilio Fontana.

I sindaci dei Comuni colpiti dalla violenta alluvione del 22 settembre 2025 hanno avuto un incontro informale con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Maltempo, a Meda l’incontro dei sindaci con Fontana

L’incontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 settembre, nella sala Pertini del Municipio di Meda. E’ stata l’occasione per illustrare i gravi danni subiti dal territorio e per discutere delle attuali criticità relative al sistema di prevenzione. Centrale è stato il tema delle procedure per ottenere il riconoscimento, a livello nazionale, dello stato di calamità naturale.

Il presidente ha elogiato l’operato dei volontari

“Il presidente, che ringraziamo sentitamente per la preziosa presenza, ha espresso solidarietà verso le popolazioni colpite, assicurando la vicinanza delle istituzioni regionali. Parole di elogio sono state spese, da parte di tutti i presenti, in favore dei tantissimi volontari impegnati senza sosta, da giorni, per aiutare i cittadini e le imprese danneggiate. Esempio di forza ed orgoglio delle nostre comunità”, scrivono in un comunicato congiunto i primi cittadini coinvolti.

I sindaci coinvolti

Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno

Luca Santambrogio, sindaco di Meda

Alessia Borroni, sindaco di Seveso

Laura Ferrari, sindaco di Lentate sul Seveso

Maria Pia Tagliabue, sindaco di Cabiate

Giovanni Sartori, sindaco di Bovisio Masciago

Paolo Vintani, sindaco di Barlassina

Roberto Allevi, sindaco di Carimate