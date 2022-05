Maltempo in arrivo, posticipata la Notte bianca di Veduggio

Le previsioni meteo annunciano pioggia per domani sera, sabato 28 maggio. Ecco perchè l'Amministrazione comunale di Veduggio con Colzano ha deciso di posticipare la «Notte bianca» di una settimana. L'evento si terrà quindi sabato 4 giugno.

Appuntamento sabato 4 giugno

Appuntamento sabato 4 giugno, a Veduggio, con la «Notte bianca»: dalle 19 a mezzanotte per le strade del centro, da via Vittorio Veneto a via Piave, passando per piazza Italia ci sarà una lunga serie di eventi organizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro Loco, i commercianti e le associazioni del territorio.

Si parte con lo shopping nei negozi aperti fino alle 24 con promozioni, attività e altre sorprese. Spazio poi al buon cibo con i punti ristoro disseminati tra via Vittorio Veneto, piazza Italia, via Magenta e via Piave; non mancheranno gli spettacoli, tra musica live e danza: i Rock Agama nei pressi del Municipio poco lontano dai ragazzi di Hey Dj Radio, i Dream in piazza Italia, Adda in via Magenta e Mega Show - Vasco Rossi Tribute all’altezza della biblioteca.

La centrale piazza Italia farà da cornice anche alle mostre di pittura e fotografia, mentre in biblioteca è previsto il reading show.

Sport e dialetto

Ciliegine sulla torta, le prove pratiche di alpinismo con il Cai, krav maga, calcio balilla umano, tennis e skating. Infine, spazio ai bambini che si potranno divertire un mondo tra gonfiabili, lo spettacolo di magia, la ludoteca itinerante e il tornio per le trottole. Non è finita perchè Renato Ornaghi ha garantito la sua performance basata sulle sue celebri canzoni in dialetto.