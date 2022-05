Maltempo in Brianza: a Brugherio cade un gazebo dal terzo piano

Un sabato intenso per le Forze dell'Ordine impegnate in una serie di interventi a causa del maltempo: a Brugherio è addirittura caduto un gazebo dal terzo piano che poi ha colpito un'auto

Il caso di Brugherio

Uno degli episodi più pericolosi legati al maltempo (a macchia di leopardo) di sabato è avvenuto a Brugherio. Qui una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta alle 18 circa in via della Vittoria, a San Damiano, in quanto un gazebo era volato dal terzo piano di un'abitazione fino in strada colpendo un autoveicolo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Alle 19:15, su segnalazione dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale si sono recati in via Marsala 41 in quanto un ramo di grosse dimensioni si era spezzato e pendeva pericolosamente sopra i veicoli in sosta. Gli operanti rintracciavano i proprietari dei veicoli riuscendo a farli spostare prima dell'intervento dei pompieri

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

Complessivamente sono stati più di trenta gli interventi per i Vigil del fuoco di Monza nella nottata trascorsa.